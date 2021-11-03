В Польше зафиксировали больше всего COVID-случаев с апреля (8)

MY.UA 2021.11.03 21:31

3 ноября, 19:27 В Польше за прошлые сутки зафиксировано 10 429 случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем с 23 апреля. По сравнению с прошлой средой, 27 октября, количество инфицированных в Польше возросло на 25%, передает корреспондент Укринформа. По данным Минздрава Польши, накануне от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 124 человека. Больше всего инфицированных наблюдается на востоке страны: в Мазовецком