В Польше зафиксировали больше всего COVID-случаев с апреля (8)

2021.11.04 (8)2021.11.03 (211) →
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- Нидерланды отказываются от использования вакцины AstraZeneca : НикВести 02:12
- Нидерланды больше не будут использовать вакцину AstraZeneca : Hubs 01:42
- В четырех городах Украины работают инсталляции, посвященные вакцинации от коронавируса : Новости Ю 01:27
- Украина вышла на третье место в мире и второе в Европе по смертности от осложнений, вызванных коронавирусом : Телеканал НТН 00:14
- Украина вышла на третье место в мире и второе в Европе по смертности от осложнений, вызванных коронавирусом : Телеканал НТН 00:14
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