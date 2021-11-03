Харьковская область может перейти в "красную" зону - Министр здравоохранения (2)

NewsRoom.kh.ua 2021.11.03 13:10

03 ноя, 2021 12:26 София Величко В ближайшее время в Харькове могут ужесточить карантинные ограничения. Об этом 3 ноября во время брифинга сообщил министр охраны здоровья Виктор Ляшко. По его словам Харьковская, а также Волынская и Тернопольская области находятся в "зоне риска" и могут вылететь из "оранжевой" зоны. Киев перешел в "красную" зону карантина: у пассажиров общественного транспорта проверят документы