Харьковская область может перейти в "красную" зону - Министр здравоохранения (2)

NewsRoom.kh.ua 2021.11.03 13:10
03 ноя, 2021 12:26 София Величко
В ближайшее время в Харькове могут ужесточить карантинные ограничения. Об
этом 3 ноября во время брифинга сообщил министр охраны здоровья Виктор
Ляшко.
По его словам Харьковская, а также Волынская и Тернопольская области
находятся в "зоне риска" и могут вылететь из "оранжевой" зоны.
Киев перешел в "красную" зону карантина: у пассажиров общественного
транспорта проверят документы
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