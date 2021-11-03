Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Харьковская область может перейти в "красную" зону - Министр здравоохранения

Харьковская область может перейти в "красную" зону - Министр здравоохранения (2)

NewsRoom.kh.ua 2021.11.03 13:10
03 ноя, 2021 12:26 София Величко В ближайшее время в Харькове могут ужесточить карантинные ограничения. Об этом 3 ноября во время брифинга сообщил министр охраны здоровья Виктор Ляшко. По его словам Харьковская, а также Волынская и Тернопольская области находятся в "зоне риска" и могут вылететь из "оранжевой" зоны. Киев перешел в "красную" зону карантина: у пассажиров общественного транспорта проверят документы
ЗОНА, ОБЛАСТЬ, КАРАНТИН, ЛЯШКО, МИНЗДРАВ, БРИФИНГ, Ляшко, Харьков, Украина, Киев, Одесса, Луганск, Донецк, Днепропетровск, Запорожье, Львов, Чернигов
2021.11.04 (2)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021