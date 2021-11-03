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Летальных случаев от вакцинации в Украине не зафиксировано - Минздрав

Летальных случаев от вакцинации в Украине не зафиксировано - Минздрав (8)

Приазовський робочий 2021.11.03 10:23
Ирина Лымарь сегодня 09:53 На данный момент в Украине не зарегистрировано ни одного летального случая из-за вакцинации от COVID-19. Как сообщает сайт Министерства здравоохранения Украины, об этом говорили эксперты во время Национального форума "Адвокация в поддержку стратегий по вакцинации от COVID-19 в соответствии с Дорожной картой и ее выполнением в Украине". Экспертами форума стали специалисты Министерства здравоохранения,
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2021.11.04 (8)

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