Летальных случаев от вакцинации в Украине не зафиксировано - Минздрав (8)

Приазовський робочий 2021.11.03 10:23

Ирина Лымарь сегодня 09:53 На данный момент в Украине не зарегистрировано ни одного летального случая из-за вакцинации от COVID-19. Как сообщает сайт Министерства здравоохранения Украины, об этом говорили эксперты во время Национального форума "Адвокация в поддержку стратегий по вакцинации от COVID-19 в соответствии с Дорожной картой и ее выполнением в Украине". Экспертами форума стали специалисты Министерства здравоохранения,