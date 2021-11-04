Минздрав зафиксировал новый всплеск СOVID-заболеваний (91)

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- 04.11.2021 09:54 В Украине за сутки зафиксировали рекордное количество случаев коронавируса : MIGnews.com.ua 10:09
- 09:07, Сегодня В Украине новый антирекорд по заболевшим COVID-19 : 62.ua 10:06
- Минздрав расширил "желтую" зону карантина: какие регионы попали : Еспресо TV 10:04
- Более 1600 жителей Харьковской области заболели коронавирусом : KharkivToday 10:04
- COVID-19 в Украине: за сутки свыше 27 тыс. новых случаев, смертность резко возросла : 0564.ua Кривой Рог 10:02
- 09:56, Сегодня В Украине за время пандемии более трех миллионов человек заразились коронавирусом: зафиксирован новый антирекорд : 057.ua Харьков 10:02
- 09:07, Сегодня В Украине новый антирекорд по заболевшим COVID-19 : 0642 Луганск 10:02
- 09:00, Сегодня В Украине второй день подряд более 23 тысяч новых случаев Covid-19 : 06277.com.ua Доброполье 10:02
- 09:30, Сегодня Новый антирекорд: коронавирус в Украине 4 ноября : 056.ua Днепр 10:01
- В Украине рекордное число случаев COVID : FaceNews 10:00
- Оперативные данные: почти 700 смертей за сутки и более 27 тыс. новых Covid-инфицированных : Луганский Радар 09:58
- В Украине впервые выявили более 27 тысяч новых случаев COVID-19 : Вести-UA 09:55
- В Украине за сутки вакцинировано от коронавируса 300 тысяч человек : КиевВласть.com.ua 09:51
- В Украине за сутки диагностировали почти 27,5 тысяч новых случаев COVID : UA.news 09:51
- Опубликовано новое зонирование карантина: какого цвета регионы Украины : UA.news 09:50
- Более 27 тыс.: рекордную суточную COVID-заболеваемость зафиксировали в Украине : Телеканал "Дом" 09:49
- В Украине зафиксировали антирекорд по новым случаям коронавируса : Karachun.com.ua 09:49
- 4 ноября 2021 08:43 Коронавирус в Украине: количество больных достигло рекордных 27 377 человек : thePage 09:47
- "Желтая" зона в Украине расширилась: где ослабили карантин : MY.UA 09:46
- Более 28 тыс. новых больных COVID-19 зафиксировали за сутки в Украине : UATV 09:45
- "Желтая" зона в Украине расширилась: где ослабили карантин : КП в Украине 09:45
- Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 27 тысяч новых случаев : РепортерUA 09:42
- "Желтая" зона карантина в Украине расширились : Подробности.ua 09:41
- Коронавирус в Харькове: актуальная статистика на 04.11.2021 : Харьковские Известия 09:37
- 09:27, Сегодня Грустный рекорд. В Донецкой области за сутки от коронавируса умерли 68 человек : Телерадиокомпания Сигма 09:37
- Оперативные данные: почти 700 смертей за сутки и более 27 тыс. новых Covid-инфицированных : Главком 09:36
- В Украине за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом : Факти 09:35
- 4 ноября, 09:16 Новый антирекорд в Украине: за сутки коронавирусом заразились свыше 27 тысяч человек, 699 пациентов скончались : Думская.net 09:34
- В Украине установлен очередной антирекорд инфицированных коронавирусом - 27 377 человек : Матриця свободи 09:33
- Количество инфицированных коронавирусом достигло нового максимума: в каких регионах болеет больше всего украинцев : ТСН.ua 09:32
- 09:04 / 04.11.2021 В Украине новый антирекорд заражений COVID-19 за сутки : Багнет 09:31
- Коронавирус в Украине бьет рекорды: Более 27 тыс. новых больных и почти 700 смертей : Depo 09:30
- В Украине новый антирекорд за сутки выявили более 27 тысяч случаев COVID-19 : Думка 09:30
- В Запорожской области коронавирусом заразились почти полторы тысячи человек : РИА Мелитополь 09:29
- В Украине сделали уже 18,5 миллиона прививок от COVID-19 : DailyUA 09:26
- Новый антирекорд: в Украине уже 3 млн случаев COVID-19, за сутки - 27 377 : ProNews 09:26
- Побит рекорд по суточному количеству заболеваний COVID-19: более 27 тыс : OstanniPodii.com 09:18
- Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация с Covid-19 за последние сутки : Vgorode.ua 09:17
- 4 ноября, 2021, 08:49 Новый антирекорд: За вчера в Украине подтвердили 27 377 новых случаев COVID-19 : Zik 09:17
- В Украине сделали уже 18,5 миллиона прививок от COVID-19 : Українські національні новини 09:17
- Украина оказалась в четверке лидеров в Европе по количеству инфицированных COVID-19 : Online.ua 09:17
- В Украине за сутки 27 377 новых случаев COVID-19 : Новости N 09:13
- В Украине побит рекорд больных COVID-19 за сутки: пугающие данные : Новини Live 09:13
- В Украине за сутки выявили больше 27 тысяч случаев короновируса и почти 700 смертей : НикВести 09:12