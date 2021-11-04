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Минздрав зафиксировал новый всплеск СOVID-заболеваний

Минздрав зафиксировал новый всплеск СOVID-заболеваний (91)

MY.UA 2021.11.04 08:31
4 ноября, 06:30 Статистика по коронавирусу на утро 4 ноября Министерство здравоохранения проинформировало о том, что на утро 4 ноября в Украине выявлено 27 377 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным Минздрава, выздоровели 12 464 человека, 699 украинцев скончались от последствий коронавируса. "За сутки 3 ноября в Украине зафиксировано 27 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 787,
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2021.11.04 (91)

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