Шахтер в равном матче уступил Реалу на Сантьяго Бернабеу (24)

2021.11.04 (24)2021.11.03 (201) →
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- Бензема стал четвертым игроком в истории, который забил 75 голов в ЛЧ : Спорт.ua 02:41
- Анчелотти: Хорошо, что болельщики разбудили нас своим свистом в матче с Шахтером : iSport.ua 01:46
- Шериф - Интер 1:3 Видео голов и обзор матча : iSport.ua 01:46
- Юрий ВЕРНИДУБ: "Шериф хочет выйти в плей-офф Лиги чемпионов : Спорт.ua 01:41
- Анчелотти: Шахтер - команда особая, не такая, как все : Football.ua 01:36
- Карло Анчелотти: "Шахтер" - особая команда, не такая, как все" : Tribuna.com Украина 00:47
- Интер одержал уверенную победу над Шерифом и вышел на второе место в группе : iSport.ua 00:46
- Степаненко: Проделали большую работу, чтобы показать достойную игру : iSport.ua 00:46
- Анчелотти: Шахтер - команда особая: ты прессингуешь - и они тебя тоже : Sportarena.com 00:41
- Бензема: Игра была не лучшей, но мы победили : Bigmir)net Спорт 00:40
- Интер уверенно обыграл Шериф и поднялся на второе место в группе : Bigmir)net Спорт 00:40
- Анчелотти: "Понимаю, почему фаны освистали "Реал" в матче с "Шахтером" : Футбольный Клуб 00:37
- Бензема: Играли не очень хорошо, но победили. Шахтер был хорош : Football.ua 00:37
- Шахтер - команда особая, не такая, как все : ФК Шахтер 00:37
- Анчелотти: Понимаю, почему болельщики освистали Реал в матче с Шахтером : Football.ua 00:36
- Интер одержал уверенную победу над Шерифом и вышел на второе место в группе : MY.UA 00:31
- "Ливерпуль" обыграл "Атлетико" и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов : Dynamomania.com 00:04
- Матч с "Реалом" показал потенциал идей Де Дзерби и чего не хватает "Шахтеру" : Tribuna.com Украина 00:02
- Де Дзерби назвал три ключевые вещи, которые нужны "Шахтеру", чтобы играть лучше : Obozrevatel 00:01
- Шахтер в равном матче уступил Реалу на Сантьяго Бернабеу : Ukr-Today.com 23:52