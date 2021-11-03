Шахтер в равном матче уступил Реалу на Сантьяго Бернабеу (24)

iSport.ua 2021.11.03 21:46

"Горняки" забили свой первый гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, но вновь проиграли мадридскому клубу. Сегодня, 21:34 Шахтер проиграл Реалу / ФК Шахтер Донецк Отчет о матче будет доступен в этой новости немного позже. Реал Мадрид - Шахтер - 2:1 Голы: Бензема, 14, 61 - Фернандо, 39. Реал: Куртуа - Карвахаль (Начо, 66), Милитао, Алаба, Менди - Кроос, Каземиро, Модрич - Васкес, Бензема (Йович, 79), Винисиус.