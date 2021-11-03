Коней на переправе ещё как меняют: Верховная Рада уволила 5 министров (1)

Одесса News 2021.11.03 20:17
03.11.2021 19:40 Обновлено: 03.11.2021 15:5315:53
Верховная Рада на очередном заседании сессии 3 ноября освободила от
занимаемых должностей 5 министров ключевых отраслей.
Об этом сообщает Укринформ.
Так, депутаты уволили Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра -
министра реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Алексея
Любченко с должности первого вице-премьер-министра - министра экономики,
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