Коней на переправе ещё как меняют: Верховная Рада уволила 5 министров (1)

Одесса News 2021.11.03 20:17

03.11.2021 19:40 Обновлено: 03.11.2021 15:5315:53 Верховная Рада на очередном заседании сессии 3 ноября освободила от занимаемых должностей 5 министров ключевых отраслей. Об этом сообщает Укринформ. Так, депутаты уволили Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра - министра реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра - министра экономики,