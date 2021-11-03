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Коней на переправе ещё как меняют: Верховная Рада уволила 5 министров

Коней на переправе ещё как меняют: Верховная Рада уволила 5 министров (1)

Одесса News 2021.11.03 20:17
03.11.2021 19:40 Обновлено: 03.11.2021 15:5315:53 Верховная Рада на очередном заседании сессии 3 ноября освободила от занимаемых должностей 5 министров ключевых отраслей. Об этом сообщает Укринформ. Так, депутаты уволили Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра - министра реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра - министра экономики,
МИНИСТР, РЕЗНИКОВ, ЛЮБЧЕНКО, СЛУГА, ТАРАН, ОТСТАВКА, Резников, Любченко, Абрамовский, Уруский, Тарана, Верещук, Свириденко, Рябикин, Украина
2021.11.04 (1)

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