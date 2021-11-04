На границе Украины станет больше войск РФ: в Минобороны назвали причину (43)

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- Есть ли путинские войска возле границ Украины - ответ пограничников : Главред 10:06
- Украинские пограничники опровергли информацию о стягивании войск РФ : From-UA.com 10:06
- В Раде объяснили, почему войска РФ у границ Украины не представляют опасности : ДнепрCity.net 10:03
- В непосредственной близости движения техники или живой силы не наблюдаем, - спикер ГПСУ Демченко о стягивании войск РФ к границе Украины : Цензор.Нет 10:02
- Украинские пограничники опровергли информацию о стягивании войск РФ : MY.UA 10:01
- Россия планирует увеличить количество военного контингента на границе с Украиной - Минобороны : Прямий канал 10:01
- В Минобороны прогнозируют увеличение количества войск РФ на украинской границе - когда именно : 5 Канал 10:00
- В Минобороны рассказали, когда ожидают увеличения количества российских войск на границе : RegioNews 09:42
- Зимняя война? Дата, когда РФ подтянет к украинской границе максимум военных сил : Гуру.ua 09:41
- Стягивает ли Россия войска к границам Украины: ответ Погранслужбы : РБК-Україна 09:31
- 4 ноября 2021, 09:03 Кремль зимой нарастит число своих солдат у границы - в Минобороны Украины обеспокоены грядущими маневрами армии РФ : Dialog.ua 09:27
- 04.11.2021 08:46 Украинская разведка предупредила о стягивании войск РФ к границе Украины зимой : ДонПресс 09:03
- "Мы живем в состоянии войны": в Минобороны предупредили о переброска войск РФ к границам Украины : Главред 08:36
- В Минобороны предупредили об увеличении числа российских войск на границе с Украиной : Фокус 08:35
- Журналистов из США просят не нагнетать: Почему Киев не испугали российские войска возле украинской границы : Depo 08:33
- Российских войск возле украинской границы станет больше зимой - Минобороны : Власти.нет 08:16
- Российских войск возле украинской границы станет больше зимой - Минобороны : MY.UA 08:01
- Осеннее обострение. Готовит ли Россия наступление на украинских границах : РБК-Україна 08:01
- ОБСЕ зафиксировала танки боевиков в Луганской области : UA.news 07:50
- В Минобороны заявили, что российских войск возле Украины станет больше : ПрессОрг24 07:44
- Минобороны: Напряженность на границе с РФ увеличится зимой : Позиция 07:42
- Минобороны предупредило о стягивании российских войск к границе Украины зимой : GuildHall 07:36
- Россия начнет наращивать количество войск у границ Украины зимой, - заместитель министра обороны Украины : Еспресо TV 07:34
- Войска России у границ. Разведка прогнозирует наращивание контингента зимой - Минобороны : ЛІГАБізнесІнформ 07:08
- Российские танки вновь у украинской границы : УКРОП.org 06:57
- Российских войск возле Украины станет больше - Минобороны : ZN,UA 06:18
- В Минобороны предупредили, когда Россия стянет к границам Украины больше войск : 24 канал 06:00
- МИД РФ о войсках у границ Украины: Фейк-кампания : Луганский Радар 05:58
- В Минобороны заявили, что российских войск возле Украины станет больше : DailyUA 04:25
- В Минобороны заявили, что российских войск возле Украины станет больше : NewsWeek 04:07
- В Минобороны заявили, что российских войск возле Украины станет больше : Українські національні новини 03:47
- В Минобороны сообщили, когда контингент войск РФ увеличится на украинской границе : Слово і Діло 02:13
- Украинская разведка предупредила о военных планах России по Донбассу : Gazeta.ua 01:36
- По данным разведки, РФ планирует зимой увеличить количество военного контингента на границе с Украиной, - замглавы Минобороны Маляр : Цензор.Нет 01:32
- Животные, которые принадлежат разным видам, но похожи друг на друга как близнецы (ФОТО) : Новости Ю 01:27
- Контингент российских войск на украинской границе увеличится зимой - Минобороны : Українська правда 00:41
- Российских военных на границе станет больше: в Минобороны назвали сроки : DsNews 00:34
- Российская техника на границе с Украиной: СМИ опубликовали видео и спутниковые снимки - что известно : 5 Канал 00:30
- Концентрацией войск на Донбассе Россия отвлекает мир, - эксперт : Depo 00:29
- На границе Украины станет больше войск РФ: в Минобороны назвали причину : Апостроф 00:15
- Ситуация на границе РФ и Украины: в Минобороны напугали агрессивными планами Кремля на зиму : УНИАН 00:02