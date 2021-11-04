На границе Украины станет больше войск РФ: в Минобороны назвали причину (43)

Апостроф 2021.11.04 00:15

четверг, 04 ноября 2021, 00:03 Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной, в Минобороны считают, что к зиме возле границы сконцентрируют еще больший военный контингент. Об этом сообщает "Украина 24". По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, РФ не планирует прекращать агрессивной политики по отношению к нашей стране и только продолжит наращивать военную мощь на границах.