Минэкономики обязало АЗС снизить цены на дизтопилво в соответствии с формулой "Роттердам+" (2)

Новости Херсонщины 2021.11.03 13:50
29 секунд назад
По сравнению с концом октября средняя цена на дизельное топливо снизится на
0,17 грн/литр
Министерство экономики пересчитала розничные цены на бензин и дизельное
топливо на основании котировок топлива в порту Роттердам, включая стоимость
доставки в Украину и наценку АЗС.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства.
По данным агентства "Интерфакс-Украина", с учетом предельных торговых
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