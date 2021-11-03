Зеленский направил в ВР представление о назначении нового главы Минобороны (5)

Слово і Діло 2021.11.03 15:43

3 ноября 2021, 15:37 В Верховную раду поступило представление президента Украины о назначении Алексея Резникова министром обороны. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в среду, 3 ноября, в Telegram. "В Верховную раду Украины поступило представление Президента Украины о назначении Резникова Алексея министром обороны Украины", - написал он. Напомним, сегодня Алексей Резников был уволен с должности вице-премьер-