Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Зеленский направил в ВР представление о назначении нового главы Минобороны

Зеленский направил в ВР представление о назначении нового главы Минобороны (5)

Слово і Діло 2021.11.03 15:43
3 ноября 2021, 15:37 В Верховную раду поступило представление президента Украины о назначении Алексея Резникова министром обороны. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в среду, 3 ноября, в Telegram. "В Верховную раду Украины поступило представление Президента Украины о назначении Резникова Алексея министром обороны Украины", - написал он. Напомним, сегодня Алексей Резников был уволен с должности вице-премьер-
МИНИСТР, ОТСТАВКА, ЛЮБЧЕНКО, ПРЕМЬЕР, РЕЗНИКОВ, ТАРАН, Любченко, Резников, Уруский, Абрамовский, Тарана, Верещук, Свириденко, Украина
2021.11.04 (5)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021