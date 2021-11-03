По собственному желанию: Рада отправила в отставку Абрамовского и Любченко (2)

Олигарх Медиа 2021.11.03 14:16
Дело
13:38 03 Нояб. 2021
Верховная Рада сегодня поддержала увольнение министра экологии Романа
Абрамовского, сообщает "ОЛИГАРХ".
Это решение поддержали 322 народных депутата.
Напомним, 19 октября министр защиты окружающей среды и природных ресурсов
Роман Абрамовский написал заявление об увольнении.
Также Рада отправила в отставку первого вице-премьера и министра экономики
Алексея Любченко.
За его отзыв с должности проголосовали 320 народных депутатов.
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