По собственному желанию: Рада отправила в отставку Абрамовского и Любченко (2)

Олигарх Медиа 2021.11.03 14:16

Дело 13:38 03 Нояб. 2021 Верховная Рада сегодня поддержала увольнение министра экологии Романа Абрамовского, сообщает "ОЛИГАРХ". Это решение поддержали 322 народных депутата. Напомним, 19 октября министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об увольнении. Также Рада отправила в отставку первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко. За его отзыв с должности проголосовали 320 народных депутатов.