ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,5% (35)

Нова Влада 2021.11.04 12:12

Нова Влада 04 ноября 2021 - 11:45 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста экономики Украины в 2021 году на уровне 3,5%, свидетельствует его ноябрьский прогноз, обнародованный в четверг, пишет Интерфакс-Украина. "Банк прогнозирует рост ВВП страны в 2021 и 2022 годах на 3,5%", - указал ЕБРР. По мнению ЕБРР, росту экономики в текущем году будет способствовать урожай