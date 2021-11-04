ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,5% (35)

2021.11.04 (35)2021.11.03 (7) →
- ЕБРР сохранил прогноз роста экономики Украины в 2021 году на уровне 3,5% : Fixygen 13:36
- ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,5% : Перший Незалежний 13:20
- ЕБРР обновил прогноз экономического роста в текущем году : Електронні Вісті 13:16
- Восстановление экономики Украины: что прогнозируют в ЕБРР : Новини Live 13:13
- ЕБРР дал прогноз роста ВВП Украины в 2021 году : Хвиля 12:37
- ЕБРР сохранил прогноз роста экономики Украины : Главное 12:36
- 45 мин. назад ВВП Украины будет расти по 3,5% в 2021 и 2022 годах - прогноз ЕБРР : Finance.UA 12:35
- ЕБРР прогнозирует рост ВВП Украины на 3,5% ежегодно в 2021-2022 году : Порты Украины 12:23
- Экономика Украины в 2021-2022 годах будет расти - прогноз ЕБРР : ТСН.ua 12:17
- ЕБРР улучшил прогноз роста экономики стран, но не для Украины : УНИАН 12:17
- ЕБРР сохранил прогноз роста экономики для Украины : Укринформ 12:17
- ЕБРР обновил прогноз экономики Украины на 2022 год : Online.ua 12:17
- В ЕБРР озвучили прогноз роста ВВП Украины на 2021-22 годы : Украинский банковский портал 12:13
- ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,5% : Нова Влада 12:12
- ВВП Украины будет расти по 3,5% в 2021 и 2022 годах - ЕБРР : Fin.org.ua 12:05
- В Украине экономика продолжит свой рост: прогноз ЕБРР : UA.news 11:51
- 04.11.2021 :: 11:33 ЕБРР прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 и 2022 гг. на 3,5% : Транспортный бизнес 11:45
- Евробанк развития сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,5% : Бабель 11:44
- ЕБРР сохранил прогноз роста экономики Украины в 2021 году на уровне 3,5% : IBF.ua 11:42
- 04.11.2021 11:06 ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины : GlavPost.ua 11:39
- ЕБРР улучшил прогноз восстановления экономики региона, но не для Украины : РБК-Україна 11:31
- ЕБРР опубликовал новый прогноз по росту экономики Украины : ZN,UA 11:18
- ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году : MY.UA 11:16
- 04 ноября 2021, четверг, 11:03 ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины : Українські Новини 11:15
- ЕББР сохранил прогноз роста экономики Украины на 2021 год : UaProm 10:51
- ВВП Украины будет расти по 3,5% в 2021 и 2022 годах - ЕБРР : Укрудпром 10:45
- ЕБРР сохранил прогноз роста украинского ВВП в 2021 году на уровне 3,5% : Еспресо TV 10:34
- ВВП Украины будет расти по 3,5% в 2021 и 2022 годах - прогноз ЕБРР : УП: Економічна правда 10:34
- Сегодня 09:26 Oxford Economics ухудшил прогнозы по росту ВВП Украины : Весь Харьков 10:10
- ЕБРР ожидает роста украинской экономики на 3,5% в 2021-2022 годах : Минпром 10:09
- ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2021г на уровне 3,5% : Hubs 09:42
- Oxford Economics ухудшил прогнозы по росту ВВП Украины : E-News 09:31
- ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году : Капитал 09:20
- ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2021г на уровне 3,5% : Business Information Network 09:02
- 08:08 04.11.2021 ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2021г на уровне 3,5% : Интерфакс-Україна 08:30