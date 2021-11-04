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04.11.2021, 07:31 Украина внесла в "черный список" еще более 30 российских актеров

04.11.2021, 07:31 Украина внесла в "черный список" еще более 30 российских актеров (7)

В Час Пик 2021.11.04 07:46
Леся Матвеева Министерство культуры и информационной политики Украины включило в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности, еще более 30 деятелей российской культуры. В "черный" список Министерства культуры попали еще 32 российских актера. Приказ от 1 ноября 2021 года опубликован на сайте Минкульта, сообщает Час Пик. 1 ноября в данный перечень включены российские актеры Павел Богомолов, Илья
ГАПОН, БОГОМОЛОВ, ДОМБРОВСКИЙ, АКТЕР, СПИСОК, ФЕДЧЕНКО, Томусяк, Земляна, Домбровский, Котов, Шпаковский, Фомин, Гусев, Бакланов, Богомолов, Разинкин, Россия, Украина
2021.11.04 (7)

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