Авиакатастрофа в России: В МИД подтвердили, что на борту АН-12 было двое украинцев (11)

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- В России упал самолет Ан-12. Погибли семь человек, среди них двое украинцев : Ukr-Today.com 02:51
- Авиакатастрофа в РФ: в МИД подтвердили гибель двух украинцев : Типичный Херсон 02:44
- Крушение самолета под Иркутском: стала известна причина : РБК-Україна 02:16
- Украина подтвердила гибель своих граждан в катастрофе Ан-12 под Иркутском : Микола.net 02:05
- Авиакатастрофа в РФ: в МИД подтвердили гибель двух украинцев : Луганский Радар 01:58
- Назвали причину падения самолета с украинцами : Gazeta.ua 01:36
- Авиакатастрофа в РФ: в МИД подтвердили гибель двух украинцев : Новости Ю 01:26
- В Иркутской области разбился самолет Ан-12 - погибли двое граждан Украины : Технополис 01:24
- Названа причина крушения Ан-12 под Иркутском, в котором погибли два украинца : Страна.ua 00:46
- После авиакатастрофы: в Беларуси запретили летать на Ан-12 : GlavPost.Com 00:39
- "Стал неуправляем". СМИ назвали возможную причину крушения Ан-12 под Иркутском, при котором погибли два украинца : Новое Время 00:01