Авиакатастрофа в России: В МИД подтвердили, что на борту АН-12 было двое украинцев (11)

Цензор.Нет 2021.11.03 21:32

На борту самолета АН-12, разбившегося близ Иркутска в Российской Федерации, находились двое украинцев. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ. "По предварительной информации, в составе экипажа АН-12, разбившегося возле Иркутска, было двое украинцев", - написал Николенко. Он сообщил, что Консульство Украины в Новосибирске установило связь с