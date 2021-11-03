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Авиакатастрофа в России: В МИД подтвердили, что на борту АН-12 было двое украинцев

Авиакатастрофа в России: В МИД подтвердили, что на борту АН-12 было двое украинцев (11)

Цензор.Нет 2021.11.03 21:32
На борту самолета АН-12, разбившегося близ Иркутска в Российской Федерации, находились двое украинцев. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ. "По предварительной информации, в составе экипажа АН-12, разбившегося возле Иркутска, было двое украинцев", - написал Николенко. Он сообщил, что Консульство Украины в Новосибирске установило связь с
САМОЛЕТ, ИРКУТСК, БОРТ, ГРОДНО, КРУШЕНИЕ, УКРАИНЕЦ, Николенко, Гродно, Иркутск, Россия, Украина, Якутск, Беларусь, Новосибирск
2021.11.04 (11)

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