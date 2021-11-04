"Носят русскоязычный характер и не соответствуют правописанию". Языковой омбудсмен предложил переименовать ряд городов в Украине (10)

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- Языковой омбудсмен требует переименовать ряд городов Украины: список : World News 02:33
- Первомайск, Южное и другие: в Украине могут переименовать города с русскими названиями : 24 канал 02:30
- Языковой омбудсмен требует переименовать ряд городов Украины: список : Хвиля 01:07
- Украинизация. Языковой омбудсмен предложил изменить звания десятков населенных пунктов : Ukr-Today.com 00:52
- Спокойствие и Северодонецк: языковой омбудсмен предлагает переименовать ряд населенных пунктов : ТСН.ua 00:46
- "Носят русскоязычный характер и не соответствуют правописанию". Языковой омбудсмен предложил переименовать ряд городов в Украине : Гордон 00:36
- Кремень предлагает переименовать ряд украинских городов (СПИСОК) : Depo 00:30
- Креминь потребовал переименовать населенные пункты по языковому закону : DsNews 00:04
- Переименование населенных пунктов в Украине - Тарас Креминь хочет отменить советские названия : Луганский Радар 23:58
- Креминь хочет изменить линия званий населенных пунктов Украины. Северодонецку, Южноукраинску и Лучу приготовиться : Ukr-Today.com 23:52