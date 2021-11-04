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"Носят русскоязычный характер и не соответствуют правописанию". Языковой омбудсмен предложил переименовать ряд городов в Украине

"Носят русскоязычный характер и не соответствуют правописанию". Языковой омбудсмен предложил переименовать ряд городов в Украине (10)

Гордон 2021.11.04 00:36
Сегодня 00.20 Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал руководства нескольких органов местного самоуправления переименовать города, так как их правописание не соответствует нормам "языкового" закона. Об говорится в сообщении, опубликованном 3 ноября в Facebook Кременя. "Сегодня я подписал несколько десятков обращений к руководителям местных органов государственной власти с просьбой привести в соответствие с
ПРАВОПИСАНИЕ, ПЕРВОМАЙСК, АРБУЗИНКА, СЕВЕРОДОНЕЦК, ЯЗЫКОВА, ПЕРВОМАЙСКОЕ, Креминь, Кремень, Украина
2021.11.04 (10)

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