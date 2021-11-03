Жену Семенченко обвинили в хищении пожертвований добровольцам (1)

Винница Реал 2021.11.03 19:12
03.11.2021
В СБУ подозревают супругу экс-нардепа Семена Семенченко в краже денег
"Благотворительного фонда батальона "Донбасс"". Следствие располагает
сведениями о том, что женщина присвоила не менее 150 000 гривен, имея
доступ к карточке.
Как сообщает РБК-Украина, Наталья Московец (Музыка), жена бывшего комбата
"Донбасса", подтвердила информацию о подозрении в Facebook.
В релизе СБУ указывают, что женщина проводила расчетные операции и снимала
ДОНБАСС, БАТАЛЬОН, НУЖДА, ФОНД, СЕМЕН, ЖЕНА, Семенченко
, Московец
, Музыке
, Шевченко
, Украина
, Киев