Жену Семенченко обвинили в хищении пожертвований добровольцам (1)

Винница Реал 2021.11.03 19:12

03.11.2021 В СБУ подозревают супругу экс-нардепа Семена Семенченко в краже денег "Благотворительного фонда батальона "Донбасс"". Следствие располагает сведениями о том, что женщина присвоила не менее 150 000 гривен, имея доступ к карточке. Как сообщает РБК-Украина, Наталья Московец (Музыка), жена бывшего комбата "Донбасса", подтвердила информацию о подозрении в Facebook. В релизе СБУ указывают, что женщина проводила расчетные операции и снимала