04.11.2021, 09:21 Президент Грузии сделала заявление о помиловании Саакашвили (24)

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- "Будет сидеть!". Президент Грузии повторила, что не помилует Саакашвили : Інформатор.press 10:43
- Президент Грузии заявила, что не помилует экс-главу государства Саакашвили: "Нет и никогда" : Преступности.нет 10:41
- Арест Саакашвили: президент Грузии рассказала, готова ли помиловать политика : Национальный Банк Новостей 10:40
- 04.11.2021, 09:21 Президент Грузии сделала заявление о помиловании Саакашвили : В Час Пик 09:46
- "Нет и никогда": президент Грузии завила, что не помилует Саакашвили : Соцпортал 09:39
- - 4 ноября 2021 7:19 Президент Грузии: Саакашвили не будет помилован : EconomistUA 09:34
- Президент Грузии Зурабишвили о помиловании Саакашвили: "Нет и никогда" : Цензор.Нет 09:32
- "Нет и никогда": президент Грузии не помилует Саакашвили : УП Європейська правда 09:04
- Президент Грузии призвала власти считать Михеила Саакашвили "особым заключенным" : BlackSeaNews.net 09:02
- Президент Грузии не намерена помиловать Саакашвили : Вести.ua 08:46
- Президент Грузии: У Саакашвили нет шансов на помилование : Позиция 07:42
- Президент Грузии отказалась помиловать Саакашвили : Главное 07:36
- "Нет и никогда", - президент Грузии о помиловании Саакашвили (видео) : Новости Ю 07:26
- "Будет сидеть!". Президент Грузии повторила, что не помилует Саакашвили : Украина криминальная 03:03
- "Нет и никогда", - президент Грузии о помиловании Саакашвили (видео) : Луганский Радар 02:58
- Президент Грузии заявила, что Саакашвили является "особым узником", но не будет помилован : ПрессОрг24 01:44
- Президент Грузии заявила, что не помилует Саакашвили : Front News International 00:38
- Президент Грузии заявила, что Саакашвили является "особым узником", но не будет помилован : DailyUA 00:26
- Президент Грузии дала твердый ответ на предложение помиловать Саакашвили : Апостроф 00:15
- Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили : Народный Корреспондент 00:12
- "Нет и никогда", - президент Грузии о помиловании Саакашвили (видео) : Фокус 00:05
- Президент Грузии заявила, что Саакашвили является "особым узником", но не будет помилован : Українські національні новини 00:02
- Президент Грузии сделала заявление о помиловании Саакашвили: нет и никогда : Obozrevatel 00:01