04.11.2021, 09:21 Президент Грузии сделала заявление о помиловании Саакашвили (24)

В Час Пик 2021.11.04 09:46

Леся Матвеева Президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь заявила, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в заключении, не может быть помилован. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 3 ноября на специальном брифинге заявила, что Саакашвили вернулся, чтобы "дестабилизировать политику Грузии" и не может быть помилован, сообщает Час Пик. Зурабишвили заявила, что, пока она находится на своем посту, речь о