В Одессе мошенники требуют от пациентов с COVID-19 деньги за кислород - волонтер (33)

2021.11.04 (33)2021.11.03 (4) →
- В Одессе мошенники от имени известного фонда наживаются на чужом горе : Репортер Одесса 13:29
- В Одессе мошенники требуют от COVID-больных деньги за кислород : Версии.com 12:54
- Одесситов предупреждают о мошенниках, которые звонят больным, получившим кислород : Утренний город 12:51
- В Одессе выявили мошенников, которые требовали с больных коронавирусом деньги за кислород : РепортерUA 12:42
- В Одессе мошенники требуют от COVID-больных деньги за кислород : Шиповник.ua 12:37
- "Немедленно верните кислород": Аферисты пытаются "кинуть" подопечных одесских "Монстров" : Depo 12:32
- В Одессе мошенники требуют от пациентов с COVID-19 деньги за кислород - волонтер : ТСН.ua 12:32
- В Одессе мошенники требуют от COVID-больных деньги за кислород : Единая Одесса 12:31
- В Одессе аферисты собирают деньги от имени фонда "Корпорация монстров" : Культурометр Одессы 12:18
- В Одессе появились мошенники, которые требуют деньги с больных за кислород : Ukrainian Bessarabia 12:16
- Заплатите за кислород: в Одессе мошенники "разводят на деньги" больных коронавирусом : Бессарабия Информ 12:16
- Мошенники наживаются на больных с коронавирусом в Одессе : Главред 12:06
- Мошенники в Одессе требуют деньги с больных коронавирусом : Измаил вечерний 11:47
- В Одессе аферисты собирают деньги от имени фонда "Корпорация монстров" : MY.UA 11:46
- В Одессе аферисты собирают деньги от имени фонда "Корпорация монстров" : InternetUA 11:45
- Одесситам на кислородных концентраторах начали звонить мошенники : Взгляд из Одессы 11:15
- В Одессе мошенники требуют от пациентов с COVID-19 деньги за кислород, - волонтеры : DsNews 11:04
- Мошенники в Украине требуют деньги за кислород : Луганский Радар 10:58
- Мошенники обманывают больных COVID-19: что за схема и как не попасться : Телеграф.com.ua 10:44
- Заплати за кислород: у мошенников в Украине появилась новая схема : Realist.online 10:42
- 10:24 04/11/2021 В Одессе мошенники требуют деньги за пользование кислородными конденсаторами : ГолосUA 10:36
- В Одессе появились мошенники, которые требуют деньги с больных за кислород : Українські національні новини 10:33
- В Одессе мошенники требуют от пациентов с коронавирусом деньги за кислород : Страна.ua 10:16
- Одесские мошенники требуют деньги за кислородные концентраторы, предоставляемые пациентам бесплатно : Николаевский центр журналистских расследований 10:12
- Волонтеры: одесситам на кислородных концентраторах начали звонить мошенники : Vgorode.ua 09:17
- Заплатите за кислород: в Украине появилась новая схема мошенничества : Апостроф 08:15
- В Одессе за пользование кислородными конденсаторами мошенники требуют у Covid-больных деньги : 112.ua 05:00
- Мошенники взялись за ковид больных - действуют от имени волонтеров : Gazeta.ua 03:36
- В Одессе мошенники требуют деньги за пользование кислородными конденсаторами у ковид-больных : MY.UA 02:46
- В Одессе мошенники требуют деньги за пользование кислородными конденсаторами у ковид-больных : УНИАН 02:32
- Мошенники в Одессе требуют деньги с больных коронавирусом : Лента новостей Одессы 02:14
- Мошенники в Одессе требуют деньги с больных коронавирусом : Трасса Е95 01:44