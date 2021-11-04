В Одессе мошенники требуют от пациентов с COVID-19 деньги за кислород - волонтер (33)

ТСН.ua 2021.11.04 12:32

Анастасия Гончаренко 12:21 Аферисты отправляют номер банковской карты с суммой. В Украине активизировались мошенники, пытающиеся выманить деньги из зараженных COVID-19 пациентов за кислород. Об этом сообщила директор благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова в Facebook. По словам волонтера, уже троим ее подопечным позвонили по телефону с требованием срочно вернуть кислород в фонд из-за "долгого пользования".