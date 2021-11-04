В Кривом Роге группировка полицейских наладила вымогательство взяток с водителей и предпринимателей (фото) (32)

- В Кривом Роге 11 копов требовали деньги у предпринимателей за "крышевание" бизнеса : NewsOne 16:10
- Прогнили насквозь: на Днепропетровщине задержаны 11 полицейских за взятки и вымогательство : Вести-UA 15:55
- В Кривом Роге сразу 11 полицейских попались на вымогательстве (фото) : FaceNews 15:45
- "Зарабатывали" на пьяных водителях: на Днепропетровщине группа полицейских попалась на взятках : Днепровская Панорама 15:33
- На Днепропетровщине 11 правоохранителей систематически вымогали взятки : Днепр Вечерний 15:33
- В Кривом Роге банда полицейских вымогала деньги у местных жителей и предпринимателей : DnerpNews.info 15:29
- В Кривом Роге задержали 11 полицейских-коррупционеров : 368.media 15:04
- На Днепропетровщине 11 полицейских систематически требовали и получали взятки от водителей и предпринимателей : Днепровский городской портал 14:40
- Вымогали взятки: в Украине разоблачили более десятка полицейских : Шиповник.ua 14:37
- ГБР разоблачило 11 криворожских полицейских, ежемесячно собиравших "дань" с местных автоперевозчиков (Видео) : Путеводитель по Днепропетровщине 14:14
- В Кривом Роге сразу 11 полицейским инкриминируют взяточничество в общем на 180 тысяч гривен - они брали деньги за "крышевание" : Преступности.нет 14:11
- В Кривом Роге группировка полицейских наладила вымогательство взяток с водителей и предпринимателей (фото) : Весь Кривой Рог 13:55
- На Днепропетровщине задержаны 11 копов за взятки и вымогательство : Версии.com 13:54
- В Днепропетровской области 11 полицейских "погорели" на взятках: подробности : UA.news 13:51
- В Кривом Роге сразу 11 полицейских во главе с начальником отдела попались на вымогательстве : Страна.ua 13:46
- В Днепропетровской области за взятки и вымогательство задержали 11 копов. Фото : РепортерUA 13:12
- Сразу 11 полицейских разоблачили в вымогательстве взяток : 34 телеканал Дніпро 13:04
- В Днепропетровской области на взяточничестве разоблачили 11 полицейских : Еспресо TV 13:04
- В Кривом Роге задержали 11 полицейских за систематические взятки. Дело на контроле у Генпрокурора : Информатор 12:53
- Систематически брали взятки: на Днепропетровщине предъявили обвинения 11 полицейским (ФОТО) : Gorsovet.com.ua 12:40
- Вымогали взятки: в Украине разоблачили более десятка полицейских : РБК-Україна 12:31
- На Днепропетровщине задержаны 11 копов за взятки и вымогательство : MY.UA 12:31
- В Кривом Роге полицейские пойдут под суд за вымогательство и получение взяток от водителей и предпринимателей : Лента новостей Днепра 12:20
- В Кривом Роге разоблачили 11 полицейских на систематическом вымогательстве взяток с водителей и предпринимателей : Первый Городской телеканал 12:17
- 11 сотрудников Криворожского райуправления полиции разоблачили на систематическом вымогательстве и получении взятки, - ФОТО : 0564.ua Кривой Рог 12:01
- Криворожские полицейские попались на вымогательстве взяток у водителей и предпринимателей : Событие Каменское 11:39
- 4 ноября 2021, 11:30 В Кривом Роге полицейские пойдут под суд за вымогательство и получение взяток от водителей и предпринимателей : Мост Днепр 11:39
- В Кривом Роге нерадивые водители шесть раз предлагали полицейским взятки : Кривой Рог Life 10:54
- Криворожским патрульным за сутки шесть раз пытались дать взятку : 0564.ua Кривой Рог 10:01
- В Кривом Роге за сутки 6 водителей пытались откупиться от патрульных : Весь Кривой Рог 08:55
- Патрульная полиция: криворожские нарушители ПДД регулярно пытаются откупиться от инспекторов : Кривбасс On-Line 07:54