В Кривом Роге группировка полицейских наладила вымогательство взяток с водителей и предпринимателей (фото) (32)

Весь Кривой Рог 2021.11.04 13:55

04 ноября 2021 Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры разоблачены 11 полицейских Криворожского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в области на вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины) По данным следствия, указанные сотрудники полиции, в том числе исполняющий обязанности начальника одного из отделов в Кривом Роге, в период с августа