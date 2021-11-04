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04 ноября 2021, четверг, 09:51 Приватбанк временно приостановит работу банкоматов, терминалов и Приват24 в ночь на 7 ноября

04 ноября 2021, четверг, 09:51 Приватбанк временно приостановит работу банкоматов, терминалов и Приват24 в ночь на 7 ноября (61)

Українські Новини 2021.11.04 10:15
Юлия Коваленко Приват24 Фото: psm7.com Приватбанк временно приостановит работу банкоматов, терминалов и приложения Приват24 в ночь на 7 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини. "В ночь с 6 на 7 ноября Приватбанк обновит программное обеспечение процессингового центра, чтобы обеспечить бесперебойную работу для наших клиентов.
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