Кулеба назвал дату заседания комиссии стратегического партнерства Украина-США (38)

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- Кулеба поедет в США на заседание с Блинкеном 10 ноября : Українські національні новини 10:32
- Названа дата заседания Комиссии Украина-США : MY.UA 10:31
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- 10:13 04.11.2021 Заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США состоится 10 ноября - Кулеба : Интерфакс-Україна 10:30