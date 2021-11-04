Кулеба назвал дату заседания комиссии стратегического партнерства Украина-США (38)

Українська правда 2021.11.04 11:11

Четверг, 4 ноября 2021, 10:56 Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил дату проведения в Вашингтоне заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США. Об этом он рассказал на брифинге в четверг, сообщает "Европейская правда". По словам министра, встреча состоится на следующей неделе в среду. "10 ноября мы с государственным секретарем Энтони Блинкеном проведем в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, на