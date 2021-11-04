В Киеве пьяный мужчина взял в заложники девушку (33)

Информатор 2021.11.04 15:53

Создано 04.11.2021 61-летний мужчина попросил прохожую помочь ему занести сумку в свой дом. Затем злоумышленник силой затолкал ее в дом и закрыл дверь. При помощи работников ГСЧС правоохранители освободили девушку, а следователи возбудили уголовное производство по факту незаконного лишения свободы. На 102 поступило сообщение от девушки о том, что неизвестный насильно удерживает ее в квартире многоэтажки на улице Милославской.