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Лерос показал непристойный жест с трибуны парламента

Лерос показал непристойный жест с трибуны парламента (97)

From-UA.com 2021.11.04 12:36
12:11 Депутат назвал главу государства "предателем" и заявил, что не боится ни его, "ни его правоохранительных органов". Спикер Верхоовной Рады Руслан Стефанчук попросил отключить микрофон депутату Народный депутат Верховной Рады Украины Гео Лерос на заседании парламента 4 ноября показал непристойный жест с трибуны. Парламетарий разразился гневной речью в адрес главы государства. В частности, Лерос назвал Зеленского "предателем", заявив, что не боится ни
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