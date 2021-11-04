Лерос показал непристойный жест с трибуны парламента (97)

From-UA.com 2021.11.04 12:36

12:11 Депутат назвал главу государства "предателем" и заявил, что не боится ни его, "ни его правоохранительных органов". Спикер Верхоовной Рады Руслан Стефанчук попросил отключить микрофон депутату Народный депутат Верховной Рады Украины Гео Лерос на заседании парламента 4 ноября показал непристойный жест с трибуны. Парламетарий разразился гневной речью в адрес главы государства. В частности, Лерос назвал Зеленского "предателем", заявив, что не боится ни