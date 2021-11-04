Лерос показал непристойный жест с трибуны парламента (97)

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- Лерос показал Зеленскому средний палец, видео : Луганский Радар 12:58
- Гео Лерос показал средний палец Зеленскому в Раде. ВИДЕО : УКРОП.org 12:57
- "Прибег к публичным оскорблениям в адрес президента". "Слуга народа" требует от регламентного комитета Рады дать оценку поведению Лероса : Nbn.ua 12:56
- Видео: Гео Лерос показал непристойный жест президенту Зеленскому : UA.news 12:51
- 4 ноября, 2021, 12:17 Нардеп Лерос показал Зеленскому с трибуны Рады средний палец. Видео : Zik 12:47
- 4 ноября 2021 12:39 Лерос назвал Зеленского предателем и показал ему средний палец : thePage 12:47
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- "Прибег к публичным оскорблениям в адрес президента". "Слуга народа" требует от регламентного комитета Рады дать оценку поведению Лероса : Гордон 12:36
- Лерос показал непристойный жест с трибуны парламента : From-UA.com 12:36
- "Вы - главный предатель в стране", - Лерос показал средний палец Зеленскому в Раде (фото, видео) : Фокус 12:35
- Нардеп Лерос показал средний палец Зеленскому: в "Слуге народа" негодуют : Факти 12:35
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- "Вы - главный предатель": Нардеп Лерос показал Зеленскому средний палец в Раде (ВИДЕО) : Depo 12:31
- Лерос показал Зеленскому средний палец с трибуны Верховной Рады (видео) : FaceNews 12:30
- "Вы - главный предатель в стране": нардеп Лерос показал средний палец Зеленскому на заседании Верховной Рады (Фото, видео) : Днепр Час 12:30
- Лерос показал средний палец с трибуны Рады: "слуги" обратились в регламентный комитет : 24 канал 12:30
- "Вы главный предатель": нардеп Гео Лерос уходя с трибуны показал "средний палец" Зеленскому : Dnepr.Info 12:28
- 4 ноября 2021, 11:44 Лерос показал "фак" Зеленскому в Раде и назвал "предателем": появилось видео : Dialog.ua 12:27
- "Слуги народа" требуют от регламентного комитета дать оценку словам Лероса о Зеленского : DailyUA 12:26
- Нардеп Гео Лерос назвал Зеленского главным предателем Украины и показал ему нецензурный жест (ВИДЕО) : Комментарии.UA 12:24
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