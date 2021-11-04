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ФАО: Мировые цены на продовольствие выросли до 10-летнего максимума

ФАО: Мировые цены на продовольствие выросли до 10-летнего максимума (35)

AgroPortal.ua 2021.11.04 15:09
04 ноября 2021. 14:58 Международные цены на продовольственные товары поднялись до нового пикового значения, превысив уровень июля 2011 года. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО). Так, в октябре среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, составило 133,2 пункта, что на 3% выше по
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