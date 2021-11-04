ФАО: Мировые цены на продовольствие выросли до 10-летнего максимума (35)

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- Мировые цены на продукты питания достигли нового пика от 2011 года - ООН : DailyUA 20:26
- Мировые цены на продукты питания достигли нового пика от 2011 года - ООН : Українські національні новини 20:17
- Мировые цены на продовольствие достигли рекорда с 2011 года : Время новостей 20:12
- Мировые цены на продовольствие обновили десятилетний максимум : IBF.ua 19:42
- В Украине цены на продукты обновили десятилетний максимум : Hronika.info 18:42
- Цены на продукты в мире достигли рекорда с 2011 года, - ООН : Деньги.ua 18:19
- Мировые цены на продовольствие достигли рекорда с 2011 года : Fin.org.ua 18:05
- Мировые цены на продовольствие достигли рекорда с 2011 года : Укрудпром 17:45
- Цены на продукты питания в мире побили десятилетний рекорд. Больше всего подорожали зерновые и масло : Комета-Кропивницкий 17:24
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- Цены на продовольствие взлетели до 10-летнего максимума - ФАО : Maanimo 16:59
- Мировые цены на продовольствие продолжили рост, обновив десятилетний максимум : E-Finance 16:31
- Мировые цены на продовольствие достигли нового максимума, превысив уровень июля 2011 года : E-News 16:31
- Мировые цены на продовольствие достигли пикового показателя с июля 2011 года : Минфин 16:09
- 15:44 04/11/2021 Мировые цены на продовольствие продолжили рост : ГолосUA 16:06
- Мировые цены на продовольствие достигли рекорда с 2011 года из-за масла - ООН : УП: Економічна правда 16:04
- Цены на продовольствие в мире установили новый рекорд : Версии.com 15:54
- Мировые цены на продукты питания в октябре выросли до максимального значения за 10 лет : ZN,UA 15:18
- Мировые цены на продовольствие достигли нового максимума, превысив уровень июля 2011 года : Агро Перспектива 15:09
- ФАО: Мировые цены на продовольствие выросли до 10-летнего максимума : AgroPortal.ua 15:09
- ООН заявляет о рекордных мировых ценах на продукты : 112.ua 15:00
- Цены на продукты питания в мире достигли максимума с 2011 года - ФАО : Fixygen 14:36
- Мировые цены на продовольствие продолжили рост, обновив десятилетний максимум : Business Information Network 14:32
- Мировые цены на продовольствие продолжают стремительный рост : Вечерний Николаев 14:29
- Мировые цены на продовольствие достигли нового максимума, превысив уровень июля 2011 года : Агро Перспектива 14:09
- Цены на продукты обновили десятилетний максимум: что подорожало больше всего : 24 канал 14:00
- Цены на продукты питания в мире побили десятилетний рекорд. Больше всего подорожали зерновые и масло : Фокус 13:35
- Индекс продовольственных цен ФАО достиг максимального уровня с июля 2011 года : УкрАгроКонсалт 13:15
- Мировые цены на продовольствие в октябре обновили исторический максимум : АПК-Информ 13:12
- 04.11.2021 :: 12:15 Мировые цены на продовольствие обновили десятилетний максимум : Транспортный бизнес 12:45
- Мировые цены на продовольствие продолжают стремительный рост : Экономические новости 12:34
- Мировые цены на продовольствие обновили рекорд 2011 года : Капитал 12:20
- Мировые цены на продовольствие продолжили рост, обновив десятилетний максимум : РБК-Україна 12:16