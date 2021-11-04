Украинских патрульных обяжут работать с включенными боди-камерами, - Монастырский (34)

- Патрульных обяжут выполнять свою работу только с включенными персональными камерами - Монастырский : Вести-UA 15:55
- Патрульные будут работать с включенными бодикамерами : Парламент.UA 15:41
- Украинских патрульных обяжут работать с включенными нагрудными камерами : Depo 15:32
- Украинских патрульных обяжут работать с включенными боди-камерами : FaceNews 15:30
- Украинские патрульные будут работать с постоянно включенными бодикамами : Бджола 15:17
- Ноябрь, 04 в 14:55 В Украине всех патрульных обяжут работать с боди-камерами - Монастырский : ICTV Факти 15:07
- Украинских патрульных обяжут работать с включенными боди-камерами, - Монастырский : Kramatorsk.info 14:54
- В вытекающем году МВД планирует обеспечить нагрудными камерами патрульных на 100% : Ukr-Today.com 14:51
- 04.11.2021 14:55 Монастырский: Украинских патрульных заставят работать с включёнными боди-камерами : Интеллект Украины 14:45
- Украинских патрульных обяжут работать с включенными бодикамами, - Монастырский : Шиповник.ua 14:37
- Патрульных обяжут работать с включенными камерами : Правда за Одессу 14:35
- МВД включит боди-камеры патрульным и создаст чаты с руководителями ОТО : Ракурс 14:27
- В следующем году МВД планирует обеспечить нагрудными камерами патрульных на 100% : DailyUA 14:26
- 13:52 04/11/2021 Патрульных обяжут работать с включенными боди-камерами - Монастырский : ГолосUA 14:06
- Монастырский: Украинских патрульных заставят работать с включёнными боди-камерами : From-UA.com 14:06
- Украинские полицейские будут работать с включенными бодикамерами, - Монастырский : 24 канал 14:00
- В следующем году МВД планирует обеспечить нагрудными камерами патрульных на 100% : ПрессОрг24 13:44
- Монастырский пообещал каждому патрульному по камере: начнут с нового года : Судебно-юридическая газета 13:43
- Украинских патрульных обяжут работать с включенными боди-камерами, - Монастырский : Главное 13:36
- 4 ноября, 12:22 Украинских патрульных обяжут работать с включенными боди камерами : Думская.net 13:34
- В следующем году МВД планирует обеспечить нагрудными камерами патрульных на 100% : Українські національні новини 13:32
- 4 ноября, 2021, 12:58 Монастырский анонсировал нововведение для украинских патрульных : Zik 13:17
- Украинские патрульные будут носить бодикамеры : Uapress.info 13:15
- "Большой брат" будет следить всегда - Полицейским придется работать с включенными бодиками : UA-Reporter.com 13:15
- В МВД планируют обязать патрульных всегда включать камеры при общении : RegioNews 13:12
- Патрульных в Украине обяжут работать с включенными боди-камерами - МВД : APnews.com.ua 13:00
- В МВД сообщили, как патрульные должны работать с нагрудными камерами : UA.news 12:51
- С включенными бодикамами обяжут работать патрульных в Украине, - Монастырский : Телеканал "Дом" 12:49
- Патрульных полицейских обяжут работать с включенными боди-камерами : РепортерUA 12:42
- Всех патрульных снабдят бодикамерами, - МВД : Bigmir)net Новости 12:40
- Со следующего года украинская полиция будет работать по-новому : Фраза.ua 12:37
- Украинских полицейских обяжут работать с включенными камерами, - Монастырский : DsNews 12:34
- Украинских патрульных обяжут работать с включенными бодикамами, - Монастырский : РБК-Україна 12:01