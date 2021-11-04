Украинских патрульных обяжут работать с включенными боди-камерами, - Монастырский (34)

Kramatorsk.info 2021.11.04 14:54

Украинские патрульные полицейские будут обязаны всегда работать с включенными боди-камерами (бодикамами). Со следующего года такие устройства будут в каждом подразделении патрульной полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского на форуме "Украина 30". "Уже со следующего года в каждом подразделении патрульной полиции, где работают офицеры и будут выезжать на патрулирование, будут бодикамы.