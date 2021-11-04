Совершили более 5 тыс. кибератак на государственные органы: СБУ разоблачила хакеров ФСБ (62)

UATV 2021.11.04 13:45

Сегодня в 13:15 Фото Укринформ Киберспециалисты СБУ установили хакеров известной группировки Armagedon, которая осуществила более 5 000 кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает UA со ссылкой на сайт СБУ. Согласно сообщению, ими оказались офицеры "Крымского" ФСБ, а также предатели, перешедшие на сторону врага во время оккупации полуострова в 2014 году.