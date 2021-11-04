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Максиму Галкину запретили въезд в Украину: попал в "черный список"

Максиму Галкину запретили въезд в Украину: попал в "черный список" (68)

Kramatorsk.info 2021.11.04 15:54
Максим Галкин попал в "черный список" министерства культуры и информационной политики Украины, и теперь российскому артисту запрещен въезд в нашу страну. Об этом говорится в обновленном перечне, опубликованном 4 ноября в пресс- службе министерства. Отмечается, что санкции в отношении российского пародиста и певца действуют со вчерашнего дня, с 3 ноября. Галкин был внесен в перечень лиц, представляющих угрозу национальной
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