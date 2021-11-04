Максиму Галкину запретили въезд в Украину: попал в "черный список" (68)

- 04 ноября 2021, четверг, 16:01 Документ Минкультуры дважды внесло в "черный список" Моргенштерна : Українські Новини 16:15
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- Максим Галкин внесён в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины : Front News International 15:38
- Минкульт внес Максима Галкина в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины : Еспресо TV 15:34
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- Максиму Галкину запретили въезд в Украину : Власти.нет 15:16
- 04.11.2021 14:55 Рита Парфенова Российский шоумен попал в списки невъездных в Украину : Редпост 15:12
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- Минкультуры Украины внесло Галкина в перечень угрожающих нацбезопасности лиц : Версии.com 14:54
- Сегодня 14:14 Российский комик признан угрозой нацбезопасности Украины : Таймер Одесса 14:47
- 4 ноября, 2021, 14:27 Юмориста Максима Галкина внесли в "черный список" российских артистов : Zik 14:47
- Максиму Галкину запретили въезд в Украину : FaceNews 14:45
- В "черный" список Украины попал российский шоумен Максим Галкин : Типичный Херсон 14:44
- Российский шоумен Максим Галкин попал в "черный список" Минкульта Украины : Судебно-юридическая газета 14:43
- Мужа Аллы Пугачевой Галкина в Украине настигла горькая участь Киркорова: первые подробности : Politeka 14:41
- 04.11.2021 13:56 Минкультуры включило российского юмориста Галкина в перечень угрожающих нацбезопасности лиц : GlavPost.ua 14:39
- 04.11.2021 14:11 В Украину ни ногой: российский юморист Максим Галкин попал в "черный" список Минкульта : MIGnews.com.ua 14:39
- В "черный" список Украины попал российский шоумен Максим Галкин : Херсон Daily 14:38
- В "черный" список Украины попал российский шоумен Максим Галкин : Шиповник.ua 14:37
- Галкину запретили въезд в Украину : Gazeta.ua 14:36
- Максим Галкин попал в черный список Минкульта : Сегодня.ua 14:32
- Минкульт внес российского юмориста Галкина в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины : Цензор.Нет 14:32
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- В "черный" список Минкульта попал российский юморист Максим Галкин : DailyUA 14:26
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- Максима Галкина внесли в "черный список" Минкульта по запросу СБУ : Апостроф. Лайм 14:12
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