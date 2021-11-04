В Киеве переименовали более десятка улиц (29)

Главное 2021.11.04 15:36

4 ноября 2021 15:34 Киевсовет переименовал ряд столичных улиц, в том числе одну из улиц Московских и улицу Народного Ополчения. Как передает УНИАН, сегодня депутаты своим большинством поддержали переименование ряда улиц и переулков столицы. Так, улица Московская, что в Соломенском - Голосеевском районах города Киева, в поселке Жуляны (еще улица Московская есть в Печерском районе Киева), теперь будет носить имя Григория Гуляницкого - военного,