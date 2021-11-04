В Киево-Печерской лавре произошел пожар (64)

Аргументы и Факты Украина 2021.11.04 16:09

Киев, 4 ноября - АиФ-Украина. В четверг, 4 ноября в Киеве на территории Киево-Печерской Лавры на втором этаже возник пожар, где расположена мастерская по росписи икон. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. "В 13:45 на территории Киево-Печерской лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса No 68 на втором этаже (где находится мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю", - говорится в сообщении.