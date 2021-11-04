Трех волков под видом собак пытались вывезти в Непал через аэропорт "Борисполь (34)

Газета День 2021.11.04 18:28

4 ноября, 2021 - 17:30 Фото: пресс-служба Киевской таможни Киевские таможенники разоблачили попытку вывоза за границу через аэропорт "Борисполь" трех молодых волков под видом собак породы лайка. Как сообщает пресс-служба Киевской таможни, по документам, предоставленными в таможенный контроль, из Украины в Непал следовали три собаки породы сибирская лайка, не представляющие высокой племенной ценности, общей стоимостью 15 тыс.