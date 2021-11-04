В Украине начали испытания таблеток от коронавируса Pfizer и Merck (26)

- В Украине начали тестировать Covid-таблетки Pfizer и Merck : Gazeta.ua 22:36
- В Харькове начались клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса : Новое Время 22:16
- В Харькове протестируют на людях таблетки от коронавируса Pfizer и Merck : RUpor.info 22:13
- В Украине начинаются испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса : Karachun.com.ua 21:48
- В Харькове будут тестировать таблетки от коронавируса : Медиа-группа Объектив 21:40
- В Украине начинаются испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса : Шиповник.ua 21:37
- На украинцах будут тестировать Covid-таблетки Pfizer и Merck : Gazeta.ua 21:36
- В Украине начинаются испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса : Днепр Вечерний 21:33
- В Украине начали испытания таблеток от коронавируса Pfizer и Merck : Depo 21:30
- 20:35 04.11.2021 В Украине начинаются испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса : Петр и Мазепа 21:11
- Клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса начались в Харькове, - Минздрав : Newzz.in.ua 21:10
- Минздрав согласовал клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса в Харькове : Гордон 21:06
- Клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса начались в Харькове, - Минздрав : Kramatorsk.info 20:54
- В Украине стартовали испытания таблеток от коронавируса : UA.news 20:50
- В Украине начинаются испытания таблеток от коронавируса Pfizer : GlavPost.Com 20:39
- В Украине будут тестировать таблетки от коронавируса Pfizer и Merck : ТСН.ua 20:32
- В Украине стартуют клинические испытания таблеток от коронавируса : Слово і Діло 20:13
- В Украине будут производить таблетки Pfizer и Merck от COVID-19 : Парламент.UA 20:10
- В Украине начинаются испытания таблеток от коронавируса Pfizer : Главное 20:06
- На украинцах начинают испытания таблеток от COVID19 : From-UA.com 20:06
- В Украине начинаются испытания таблеток от коронавируса Pfizer : MY.UA 19:46
- В Украине начинаются испытания таблеток от коронавируса Pfizer : Подробности.ua 19:41
- В Украине начинаются испытания таблеток Pfizer и Merck от COVID-19 : Медіаплатформа "НАШ" 19:39
- Минздрав начинает клинические испытания в Украине таблеток от COVID-19 : DsNews 19:34
- Клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса начались в Харькове, - Минздрав : Цензор.Нет 19:32
- В Украине начинаются испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса : РБК-Україна 19:16