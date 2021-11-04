В Украине начали испытания таблеток от коронавируса Pfizer и Merck (26)

Depo 2021.11.04 21:30

В Украине начинаются клинические испытания таблеток от COVID-19 производства Pfizer и Merck Михаил Хомченко Журналист отдела новостей 4 ноября 2021 19:39 Фото: Pfizer Таблетки от коронавируса Pfizer и Merck будут тестироваться на базе студенческой больницы в Харькове. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины. Согласно приказу Минздрава, в Украине будут тестировать препарат