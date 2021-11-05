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Коронавирус в Винницкой области: Количество выявленных за сутки больных перевалило за семь сотен

Коронавирус в Винницкой области: Количество выявленных за сутки больных перевалило за семь сотен (177)

Depo 2021.11.05 12:33
В Украине за сутки зафиксировано 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 Валентина Пустива Шеф-редактор региональной редакции Depo.Винница 5 ноября 2021 09:20 За четверг, 4 ноября, на территории Винницкой области выявлено 712 новых больных коронавирусом и зарегистрировано 19 смертей от осложнений болезни. Об этом сообщает Depo.Винница со ссылкой на данные Минздрава.
СУТКИ, ПАНДЕМИЯ, СЛУЧАЙ, ПАЦИЕНТ, БОЛЬНОЙ, ИНФЕКЦИЯ, Украина, Одесса
2021.11.05 (177)

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