Коронавирус в Винницкой области: Количество выявленных за сутки больных перевалило за семь сотен (177)

Depo 2021.11.05 12:33

В Украине за сутки зафиксировано 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 Валентина Пустива Шеф-редактор региональной редакции Depo.Винница 5 ноября 2021 09:20 За четверг, 4 ноября, на территории Винницкой области выявлено 712 новых больных коронавирусом и зарегистрировано 19 смертей от осложнений болезни. Об этом сообщает Depo.Винница со ссылкой на данные Минздрава.

СУТКИ, ПАНДЕМИЯ, СЛУЧАЙ, ПАЦИЕНТ, БОЛЬНОЙ, ИНФЕКЦИЯ, Украина, Одесса