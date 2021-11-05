Минздрав зафиксировал быстрый рост СOVID-заболеваний (53)

2021.11.05 (53)2021.11.04 (57) →
- В Запорожской области за сутки COVID-19 диагностировали еще у 1597 человек, из них 123 - дети : SkyNewsZP 09:38
- В Украине более 26 тысяч случаев коронавирусной болезни за сутки : Шиповник.ua 09:37
- В Украине уже 3,03 млн случаев COVID-19, за сутки - 26 488 : Iнше ТВ 09:37
- Статистика коронавируса на 5 ноября: 26488 новых случаев COVID-19, 5497 госпитализаций : Фокус 09:35
- - 5 ноября 2021 9:23 В Украине более 26 тысяч новых случаев COVID : EconomistUA 09:34
- В Украине более 26 тысяч новых случаев COVID : Единая Одесса 09:31
- В Украине за время пандемии COVID-19 переболели 3 млн человек, умерли более 70 тысяч : Depo 09:30
- В Украине уже 3,03 млн случаев COVID-19, за сутки - 26 488 : ProNews 09:26
- COVID-19 в Донецкой области: 1 333 новых случая и 62 смерти : Pokrovsk.news 09:20
- За сутки в Украине зафиксировали почти 27 тысяч новых случаев COVID-19, Днепропетровская область - лидер по количеству больных : Первый Городской телеканал 09:17
- В Украине за все время выявили более 3 млн случаев коронавируса : UATV 09:15
- Почти 700 умерших: волна COVID-19 в Украине не сбавляет обороты : Новини Live 09:13
- В Украине за сутки свыше 26 тыс. случаев COVID-19 : Нова Влада 09:12
- Почти 26,5 тысяч новых случаев COVID-19 в Украине за сутки, больше всего - на Днепропетровщине : RegioNews 09:12
- В Украине более 26 тысяч новых случаев COVID : Bigmir)net Новости 09:10
- 5 ноября 2021, 08:40 В Украине за сутки 26 488 новых COVID-случаев : Мост Днепр 09:09
- Высокие показатели эпидемии "застыли в мертвой точке" : Lenta.ua 09:08
- Минздрав зафиксировал быстрый рост СOVID-заболеваний : Хвиля 09:07
- 09:04, Сегодня 93,2% госпитализированных с COVID-19 невакцинированы: за сутки более 26 тыс. заболевших : 62.ua 09:06
- В Украине за прошедшие сутки зафиксировали более 26 тыс. случаев коронавируса : Еспресо TV 09:04
- 20 минут назад COVID-19: в Украине выявили 26 488 новых случаев за сутки : Дело.ua 09:03
- 09:00, Сегодня В Украине более 26 тысяч новых случаев COVID-19 : 06239.com.ua Покровск и Мирноград 09:02
- 08:42, Сегодня В Запорожской области за сутки COVID-19 диагностировали еще у 1597 человек, из них 123 - дети : 061.ua Запорожье 09:02
- В Украине за минувшие сутки 26 тыс. 488 человек заболели Covid-19 : 112.ua 09:00
- Коронавирус в Украине - статистика на сегодня 5 ноября 2021 : Луганский Радар 08:58
- В Украине за сутки выявили почти 26,5 тысяч новых случаев коронавируса : Kramatorsk.info 08:54
- Коронавирус в Украине: 26 488 новых случаев и 696 смертей за сутки : Корабелов.инфо 08:53
- В Украине за время пандемии Covid-19 заболели более 3 млн человек : Вести.ua 08:46
- 05 ноября 2021, 08:16 В Донецкой области выявили 1333 новых случая COVID-19, в Луганской - 581 : Восточный Вариант 08:46
- Минздрав зафиксировал быстрый рост СOVID-заболеваний : MY.UA 08:46
- 05.11.2021, 08:17 В Украине за сутки зафиксировано 26 488 новых случаев инфицирования COVID-19 : В Час Пик 08:46
- В Украине 11 миллионов человек вакцинировались против коронавируса. За сутки выявили более 26 тысяч больных : Бабель 08:44
- СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки зафиксировали 26,5 тысяч новых случаев COVID-19, умерли 696 больных : Преступности.нет 08:41
- В Украине за сутки выявили почти 26,5 тысяч новых случаев коронавируса : Новости Донбасса 08:40
- 08:36 05/11/2021 За сутки более 26 тысяч новых случаев COVID и почти 700 смертей : ГолосUA 08:37
- В Украине за сутки 26,5 тыс. новых случаев коронавируса : Главное 08:36
- В Украине за сутки более 26 тыс. новых случаев COVID-19 : Гордон 08:36
- Коронавирус в Украине 5 ноября: почти 700 новых жертв COVID-19 и тысячи госпитализаций : Главред 08:36
- В Украине более 26 тысяч новых случаев COVID : Правда за Одессу 08:35
- В Донецкой области выявили 1333 новых случая COVID-19, в Луганской - 581 : World News 08:33
- В Украине уже 3,03 млн случаев COVID-19, за сутки - 26 488 : Українські національні новини 08:32
- Коронавирус в Украине. За сутки зафиксировали более 26 тысяч новых случаев : Сегодня.ua 08:32
- Более 26 тысяч новых случаев и почти 700 смертей: Минздрав обновил COVID-статистику в Украине : РБК-Україна 08:31
- В Украине второй день подряд фиксируют больше 26 тысяч случаев коронавируса и почти 700 смертей : Страна.ua 08:31
- В Украине более 26 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 5 ноября : MY.UA 08:31