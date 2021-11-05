Минздрав зафиксировал быстрый рост СOVID-заболеваний (53)

MY.UA 2021.11.05 08:46

5 ноября, 06:39 Статистика по коронавирусу на утро 5 ноября Министерство здравоохранения проинформировало о том, что на утро 5 ноября в Украине зафиксировано 26 488 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным Минздрава, выздоровели 13 281 человек, 696 украинцев скончались от последствий коронавируса. "За сутки 4 ноября в Украине зафиксировано 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 654,