Украину накроет туман: где будет плохая видимость на дорогах (136)

Деловой Славянск 2021.11.05 18:38

05 ноября 2021 в 18:22 Валерий Максимов Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине. Завтра большинство областей накроет туман. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Ночью и утром 6 ноября в южных и юго-восточных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Напомним, погода в Украине в ближайшие несколько дней принесет атмосферные качели в большинство областей страны.

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