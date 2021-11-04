Что делать мариупольцам, пропустившим дату введения второй дозы вакцины против COVID-19? (2)

Mrpl.City 2021.11.04 21:05

2021-11-04 20:15:00 Мариупольцам, которые пропустили дату введения второй дозы вакцины от COVID- 19, должны получить ее как можно скорее. При этом, по информации Донецкой облгосадминистрации, вторая доза вакцины против COVID-19, введенная ранее или позже рекомендованного интервала, все равно засчитывается в полный курс вакцинации без необходимости повторения его сначала. Сейчас Министерство здравоохранения Украины рекомендует использовать