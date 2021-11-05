Рада махом обновила состав Кабмина: какие в Украине новые министры (1)

Телеграф.com.ua 2021.11.04 14:14
Елена Волкова 04 ноября, 14:05
Новоиспеченный первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия
Свириденко
В Украине появилось три новых министра, четвертый - на подходе
Нардепы на заседании 4 ноября, где присутствует президент Украины Владимир
Зеленский, назначили троих министров Кабмина.
Об этом передает из сесионного зала корреспондент "Телеграфа".
В частности, 256 голосами "за" на посту первого вице-премьера и министра
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