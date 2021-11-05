Рада махом обновила состав Кабмина: какие в Украине новые министры (1)

Телеграф.com.ua 2021.11.04 14:14

Елена Волкова 04 ноября, 14:05 Новоиспеченный первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко В Украине появилось три новых министра, четвертый - на подходе Нардепы на заседании 4 ноября, где присутствует президент Украины Владимир Зеленский, назначили троих министров Кабмина. Об этом передает из сесионного зала корреспондент "Телеграфа". В частности, 256 голосами "за" на посту первого вице-премьера и министра