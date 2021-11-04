SofaScore поставил Шахаба в символическую сборную тура в Лиге Конференций (54)

Ukr-Today.com 2021.11.05 20:51

05.11.2021, 20:14, Фото: ФК Заря SofaScore отметил игру Шахаба Иранец провел хороший матч в еврокубках и помог луганской Заре обыграть болгарский ЦСКА София. Статистический портал SofaScore оценил игру нападающего луганской Зари Шахаба Захеди в Лиге конференций. Иранец провел хороший домашний матч против ЦСКА София, забил гол и отдал результативную передачу чем помог своей команде победить 2:0.

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