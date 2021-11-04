Украина обязалась отказаться от угля в энергетике (видео) (2)

УНИАН 2021.11.04 18:32

18:02, 04.11.21 Соглашение, которое предусматривает обязательство больше не финансировать строительство угольных электростанций, подписали более 40 стран. Десятки стран договорились прекратить использование угля в энергетике / фото УНИАН Более 40 стран мира во время климатическом саммите COP26 в Глазго согласились постепенно отказаться от использования угля в энергетике. Более богатые и большие страны сделают это в 2030-х годах, а меньшие страны