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Украина обязалась отказаться от угля в энергетике (видео)

Украина обязалась отказаться от угля в энергетике (видео) (2)

УНИАН 2021.11.04 18:32
18:02, 04.11.21 Соглашение, которое предусматривает обязательство больше не финансировать строительство угольных электростанций, подписали более 40 стран. Десятки стран договорились прекратить использование угля в энергетике / фото УНИАН Более 40 стран мира во время климатическом саммите COP26 в Глазго согласились постепенно отказаться от использования угля в энергетике. Более богатые и большие страны сделают это в 2030-х годах, а меньшие страны
ГЛАЗГО, УГОЛЬ, САММИТ, УКРАИНА, ИСКОПАЕМОЕ, СТРАНА, Украина, Великобритания, Польша, Канада, США, Индия, Австралия
2021.11.05 (2)

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