Украина обязалась отказаться от угля в энергетике (видео) (2)

УНИАН 2021.11.04 18:32
18:02, 04.11.21
Соглашение, которое предусматривает обязательство больше не финансировать
строительство угольных электростанций, подписали более 40 стран.
Десятки стран договорились прекратить использование угля в энергетике /
фото УНИАН
Более 40 стран мира во время климатическом саммите COP26 в Глазго
согласились постепенно отказаться от использования угля в энергетике.
Более богатые и большие страны сделают это в 2030-х годах, а меньшие страны
ГЛАЗГО, УГОЛЬ, САММИТ, УКРАИНА, ИСКОПАЕМОЕ, СТРАНА, Украина
, Великобритания
, Польша
, Канада
, США
, Индия
, Австралия