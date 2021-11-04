"Шахтер" впервые забил в текущей ЛЧ, но "Реалу" все же уступил (16)

KomandaOnline 2021.11.04 11:52

03 ноября 2021 "Шахтер" намного качественнее провел ответный поединок группового этапа Лиги чемпионов против "Реала", хотя снова проиграл. Игра, которая привлекла 38,105 болельщиков, завершилась со счетом 2:1 (Бензема, 14, 61 - Фернандо, 39) в пользу хозяев. О том, как сыграл "Шахтер" после матча рассказал его главный тренер Роберто де Дзерби: - Мы провели очень хороший матч на "Сантьяго Бернабеу".

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