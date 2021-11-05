К Земле приблизилась самая мощная магнитная буря за последние несколько лет (31)

2021.11.05 (31)2021.11.04 (33) →
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- 5 ноября, 2021, 11:45 На Волыни сфотографировали северное сияние розового цвета. Фото : Zik 12:17
- В Украине зафиксировали полярное сияние: фото ночного неба : 24 канал 12:00
- На Волыни заметили северное сияние - подробности и фото : Луганский Радар 11:58
- В Украине заметили полярное сияние : Вої 11:47
- На Волыни сфотографировали северное сияние (фото) : Измаил вечерний 11:47
- На Волыни зафиксировали в небе северное сияние - фото : Вести.ua 11:46
- Сильнейшая магнитная буря неожиданно обрушилась на нашу планету : Фраза.ua 11:37
- В Волынской области фотограф снял северное сияние. ФОТО : From-UA.com 11:36
- В Украине зафиксировали уникальное явление (ФОТО) : Экономические новости 11:34
- 05-Nov-2021 09:07 Землю накрыла крупнейшая магнитная буря за последние годы : Южная правда 11:24
- На Волыни зафиксировали северное сияние : Перший Незалежний 11:20
- Пазори в ночном небе: в Украине зафиксировали уникальное оптическое явление, фото : Апостроф 11:15
- 05.11.2021 10:58 На Волыни заметили северное сияние : MIGnews.com.ua 11:09
- В Украине заметили полярное сияние (фото) : РБК-Україна 10:46
- Жители Волыни смогли полюбоваться Северным сиянием: фото природного явления : NewsOne 10:40
- 10:24 05/11/2021 В Украине заметили полярное сияние (ФОТО) : ГолосUA 10:37
- В Украине заметили полярное сияние : Фраза.ua 10:37
- На Волыни заметили северное сияние : Bigmir)net Новости 10:10
- На Землю сегодня ночью обрушилась самая мощная за последние годы магнитная буря : Микола.net 10:05
- К Земле приблизилась самая мощная магнитная буря за последние несколько лет : Новости Херсонщины 09:50
- На Волыни заметили северное сияние. Фото : Страна.ua 09:46
- К Земле приблизилась самая мощная магнитная буря за последние несколько лет : Херсон Daily 09:38
- К Земле приблизилась самая мощная магнитная буря за последние несколько лет : Херсон Онлайн 09:38
- Крупнейшая за последние годы магнитная буря на Земле продержится до конца недели : Барометр Южноукраинска 09:17
- В Украине заметили северное сияние (фото) : УНИАН 09:02
- К Земле приблизилась самая мощная магнитная буря за последние несколько лет : Today.ua 06:47
- Крупнейшая за последние годы магнитная буря на Земле продержится до конца недели : Херсон Daily 05:08
- Крупнейшая за последние годы магнитная буря на Земле продержится до конца недели : Типичный Херсон 04:44
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