К Земле приблизилась самая мощная магнитная буря за последние несколько лет (31)

Новости Херсонщины 2021.11.05 09:50

1 минута назад Одна из самых мощных за последние годы магнитная буря обрушилась на Землю. Геомагнитный шторм продлится несколько суток и окажет значительное негативное воздействие на самочувствие не только метеозависимых, но и полностью здоровых людей. Магнитная буря приблизилась к нашей планете в четверг, 4 ноября 2021 года. Метеорологи оценивают мощность космического солнечного удара в три балла по пятибалльной шкале.