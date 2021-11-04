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Такое впервые в Украине: у водителя-должника изъяли машину (28)

Вести-UA 2021.11.04 20:55
Мужчина имеет 90 тысяч гривен долга за нетрезвое вождение Инна Волева, Вести-UA.net Сегодня, 20:25 / Автор: УНИАН Государственная исполнительная служба Украины впервые изъяла автомобиль у водителя-должника. Об этом сообщает заместитель министра юстиции по исполнительной службе Андрей Гайченко в Facebook. Так, у 32-летнего гражданина Нигерии изъяли Mercedes-Benz. "Первый изъятый в Харькове автомобиль в рамках новой инициативы Минюста,
НИГЕРИЯ, НАРУШИТЕЛЬ, ШТРАФ, ДОЛЖНИК, ЕЗДА, ХАРЬКОВ, Гайченко, Украина, Харьков, Киев
2021.11.05 (28)

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