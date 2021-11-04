Арахамия рассказал, почему вариант назначения министром обороны женщины не рассматривался (79)

RegioNews 2021.11.04 16:42

04 ноября 2021, 16:24 Фото из открытых источников Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что женщина- министр обороны на сегодня не будет принята украинским обществом Такое мнение Арахамия высказал журналистам в кулуарах парламента, передает RegioNews со ссылкой на УНН. Так, говоря о назначении министром обороны Алексея Резникова, Арахамия отмечал, что министр обороны не должен иметь, в частности, военного

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