Спикер подписал скандальный закон об олигархах (45)

Depo 2021.11.05 12:32

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект No5599, более известный как "закон об олигархах" Александра Мандровская Журналист отдела новостей 5 ноября 2021 11:24 Фото: ВРУ / Facebook Теперь закон должен быть одобрен и подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на страницу законопроекта No5599 на сайте ВРУ. Отметим, что 1 ноября в сессионном зале на голосование было поставлено