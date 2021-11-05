Спикер подписал скандальный закон об олигархах (45)

2021.11.05 (45)2021.11.04 (3) →
- Закон об олигархах подписал Стефанчук : Телеканал "Дом" 12:49
- 05.11.2021, 12:26 Закон об олигархах направили на подпись Зеленскому : В Час Пик 12:46
- Стефанчук подписал закон об олигархах : Електронні Вісті 12:45
- Стефанчук подписал закон об олигархах : Парламент.UA 12:41
- 14 мин. назад Стефанчук подписал закон об олигархах : Finance.UA 12:35
- Стефанчук подписал закон о деолигархизации : УП: Економічна правда 12:34
- 11:32 05 Ноя 2021 Председатель Верховной Рады подписал закон о деолигархизации : Рубрика 12:33
- Спикер подписал скандальный закон об олигархах : Depo 12:32
- Закон об олигархах передан на подпись Зеленскому : DailyUA 12:25
- Закон об олигархах подписал глава ВР: теперь решение за Зеленским : DailyUA 12:25
- Закон об олигархах передан на подпись Зеленскому : Політична Думка 12:21
- Стефанчук подписал закон об олигархах : ZN,UA 12:18
- Стефанчук подписал закон об олигархах : Український Бізнес Ресурс 12:15
- Закон об олигархах отправили на стол Зеленскому : Телеграф.com.ua 12:14
- Стефанчук подписал закон "об олигархах" : Новини Live 12:13
- Закон об олигархах передан на подпись Зеленскому : Новости N 12:13
- Стефанчук подписал закон об олигархах : Нова Влада 12:12
- Стефанчук подписал закон об олигархах и направил его Зеленскому : NewsOne 12:10
- Закон об олигархах подписал глава ВР: теперь решение за Зеленским : NewsWeek 12:07
- Закон об олигархах подписал Стефанчук : 7Днів.info 12:07
- Глава Рады Стефанчук подписал закон об олигархах : Главком 12:06
- Стефанчук подписал закон об олигархах : Еспресо TV 12:04
- Стефанчук подписал закон об олигархах : УНИАН 12:02
- Закон об олигархах передан на подпись Зеленскому : MY.UA 12:01
- Стефанчук подписал закон о деолигархизации : Версии.com 11:54
- Закон об олигархах подписал глава ВР: теперь решение за Зеленским : Українські національні новини 11:47
- Стефанчук подписал закон об олигархах : Завтра.UA 11:47
- 5 ноября, 2021, 11:24 Стефанчук подписал закон об олигархах, документ направили президенту : Zik 11:47
- Стефанчук подписал закон об олигархах, документ передали Зеленскому : Прямий канал 11:46
- Стефанчук подписал закон об олигархах : Hubs 11:42
- Стефанчук подписал закон о деолигархизации : Українська правда 11:41
- Стефанчук подписал закон об олигархах : Шиповник.ua 11:37
- Ноябрь, 05 в 11:08 Стефанчук подписал закон о деолигархизации : ICTV Факти 11:37
- Закон о деолигархизации подписан спикером : ForUm 11:35
- Стефанчук подписал закон об олигархах : Экономические новости 11:34
- Руслан Стефанчук подписал закон об олигархах : Страна.ua 11:31
- Стефанчук подписал закон о деолигархизации, теперь документ передали на одобрение президенту : 112.ua 11:30
- Глава Верховной Рады Стефанчук подписал закон об олигархах : Перший Незалежний 11:20
- Стефанчук подписал закон о деолигархизации : Капитал 11:20
- Закон об олигархах направили на подпись Зеленскому : Укринформ 11:17
- Стефанчук подписал "закон об олигархах", следующий - Зеленский : Вести.ua 11:16
- Стефанчук подписал закон об олигархах, дело за Зеленским : КП в Украине 11:15
- Стефанчук подписал закон об олигархах : DsNews 11:04
- Стефанчук подписал закон об олигархах : РБК-Україна 10:46