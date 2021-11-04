Лукашенко хочет посетить аннексированный Крым (12)

Капитал 2021.11.04 18:20

04.11.2021 / 18:16 Президент Беларуси Александр Лукашенко "пожаловался" президенту России Владимиру Путину, что тот не пригласил его в Севастополь по случаю российского праздника Дня народного единства. "Владимир Владимирович мне все обещал, обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, сделано не мало, по дороге провезет в Крым, но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил", -

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