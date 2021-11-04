Лукашенко хочет посетить аннексированный Крым (12)

Капитал 2021.11.04 18:20
04.11.2021 / 18:16
Президент Беларуси Александр Лукашенко "пожаловался" президенту России
Владимиру Путину, что тот не пригласил его в Севастополь по случаю
российского праздника Дня народного единства.
"Владимир Владимирович мне все обещал, обещал, что с собой возьмет в Крым,
покажет новинки, что там нового сделано, сделано не мало, по дороге
провезет в Крым, но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил", -
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