Шахаб: В матче с ЦСКА была и хорошая, и плохая тактика (32)

Sportarena.com 2021.11.05 11:41

Иранец стал героем вчерашней игры в Запорожье 05 ноября 2021, 11:32 Автор: Сергей Олексюк Шахаб Захеди, Getty Images Форвард Зари Шахаб Захеди прокомментировал вчерашнюю победу над софийским ЦСКА (2:0) в Лиге конференций. Вчера иранец забил сам и в компенсированное время отдал результативную передачу на своего соотечественника Аллахьяра Сайядманеша. "Прежде всего, я хотел бы поблагодарить и поздравить болельщиков, потому

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