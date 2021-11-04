Минздрав расширит список профессий для обязательной вакцинации. Туда могут попасть и работники Укрзализныци (37)

Страна.ua 2021.11.04 22:16

Виктория Шевченко 22:04, сегодня В Минздраве расширят перечень профессий для обязательной вакцинации. Фото: Pixabay Министерство здравоохранения Украины планирует расширить перечень профессий, которым нужно получить обязательную прививку против COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга в четверг, 4 ноября. По словам Кузина, к этому перечню хотят добавить работников: сферы социальных услуг;