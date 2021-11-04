Минздрав расширит список профессий для обязательной вакцинации. Туда могут попасть и работники Укрзализныци (37)

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- 5 ноября, 2021, 13:40 Нет вообще нигде: Ляшко заявил об отсутствии в Украине принудительной вакцинации : Zik 14:17
- Без вакцинации не пустят на работу? Кого и когда это может коснуться : РБК-Україна 14:16
- Невакцинированных от COVID-19 украинцев будут увольнять с 8 ноября: список профессий : Фокус 14:05
- В соцстрахе рассказали, оплатят ли больничный отстраненным от работы антивакцинаторам : Факти 14:05
- Не привитых украинцев начнут отстранять от работы. Кто в списке? : Job-Sbu.org 13:48
- Больничные не подлежат оплате при отстранении от работы из-за отказа от вакцинации : Позиция 13:42
- Кому в Украине не оплатят больничный : Соцпортал 13:39
- Отказ от вакцинации: Соцстрах разъяснил, оплачиваются ли больничные в случае отстранения от работы : ZN,UA 13:18
- С понедельника невакцинированные украинцы останутся без работы - кого коснется : Bigmir)net Новости 13:10
- В понедельник не все украинцы попадут на свои рабочие места : Главное 13:06
- Перечень профессий для обязательной вакцинации расширят - Кузин : Вести-UA 12:55
- Больничные не подлежат оплате во время отстранения от работы из-за отказа от вакцинации : Новости Херсонщины 12:50
- Больничные не подлежат оплате во время отстранения от работы из-за отказа от вакцинации : Херсон Daily 12:38
- Больничные не заплатят во время отстранения из-за отказа от вакцинации : Ракурс 12:27
- Мариупольские учителя и чиновники должны обязательно вакцинироваться, иначе их отстранят от работы : Приазовський робочий 12:23
- Отстранение невакцинированных педагогов и госслужащих с 8 ноября - разъяснения Минздрава и Гоструда : Бухгалтер.ua 12:19
- Больничные не подлежат оплате во время отстранения от работы из-за отказа от вакцинации : Херсон Онлайн 12:08
- 11:40 05/11/2021 Кабмин принял решение: кого и как будут отстранять за отказ от вакцинации : ГолосUA 12:06
- В Минздраве хотят расширить перечень профессий для обязательной вакцинации : Спілка православних журналістів 11:41
- Минздрав расширит список профессий для обязательной COVID-вакцинации : World News 11:33
- На сколько законно отстранять от работы из-за отсутствия прививки против COVID-19: комментирует Гоструда : Uteka 11:26
- С 8 ноября работники, которые подлежат обязательной вакцинации и не вакцинированы, будут отстранены от работы : Uteka 11:26
- Одесских учителей и портовиков без прививок от COVID-19 отстранят от работы : УСИ Одесса 11:25
- Больничные не подлежат оплате во время отстранения от работы из-за отказа от вакцинации : УНИАН 11:17
- Работнику не оплатят тот период, на который его отстранят из-за отказа от вакцинации - Гоструда : Первый Городской телеканал 11:17
- Украинцев массово отстранят от работы, предупреждение Минздрава: "С 8 ноября..." : Politeka 11:11
- Минздрав расширит список профессий, подлежащих обязательной вакцинации от ковида: кого включат : Факти 11:05
- Удаленных невакцинированных работников с 8 ноября лишат зарплаты : RUpor.info 10:43
- Минздрав расширит список профессий для обязательной COVID-вакцинации : Хвиля 10:37
- В список профессий для обязательной вакцинации могут включить работников "Укрзализныци" : Fin.org.ua 10:05
- Минздрав расширит перечень профессий для обязательной вакцинации : Кстати+ 09:55
- В список профессий для обязательной вакцинации могут включить работников "Укрзализныци" : Укрудпром 09:45
- С 8 ноября невакцинированные сотрудники будут отстранены от работы : Одесса News 09:17
- В Минздраве назвали новый список профессий для обязательной вакцинации : Экономические новости 08:34
- Не допустят до работы: МОЗ с 8 ноября расширяет список предприятий, где обязательна вакцинация от COVID-19 : Стена 07:45
- Минздрав намерен расширить перечень профессий для обязательной вакцинации : Вести.ua 02:46
- Минздрав обнародовал список профессий, производств и организаций, работники которых будут подлежать обязательным профилактическим прививкам : Газета День 00:27