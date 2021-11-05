Правительство изменило условия получения COVID-сертификата о выздоровлении (21)

2021.11.05 (21)2021.11.04 (25) →
- 05-Nov-2021 10:22 Кабмин назвал условия получения COVID-сертификатов о выздоровлении : Южная правда 11:25
- Переболевшие ковидом мариупольцы могут получить сертификат : Mariupol.tv 10:59
- Всего на 90 суток: украинцам станут доступны цифровые COVID-сертификаты о выздоровлении : Вести-UA 10:55
- В "Дії" скоро появится сертификат про выздоровление: когда его ожидать : UA.news 10:51
- Кабмин назвал условия получения COVID-сертификатов о выздоровлении : NewsOboz 10:25
- Сертификат о выздоровлении от COVID-19: кому и когда начнут выдавать? : Pokrovsk.news 10:20
- В "Дії" можно будет сгенерировать цифровой COVID-сертификат о выздоровлении : Восточный проект 10:17
- COVID-сертификат о выздоровлении: стало известно, кто не сможет получить документ : Odessa Online 10:15
- 09:48 05/11/2021 В Минздраве рассказали, как получить цифровой COVID-сертификат о выздоровлении : ГолосUA 10:07
- 10 вопросов о справке переболевшего ковидом: как получить и что гарантирует : Житомир Онлайн 10:03
- Правительство изменило условия получения COVID-сертификата о выздоровлении : Кстати+ 09:55
- Цифровой COVID-сертификат о выздоровлении: когда он появится в "Дие" : УНИАН 09:47
- Переболевшие Covid-19 смогут получить сертификат в "Дії" на следующей неделе : КП в Украине 09:45
- Цифровой сертификат выздоровления отвируса: когда заработает и кто получит : Бджола 09:17
- Не все выздоровевшие от COVID-19 смогут получить сертификат: кого это касается : Iнше ТВ 09:07
- сегодня в 08:00 Кабмин изменил условия получения COVID-сертификата для переболевших : Трибун Луганска 08:48
- В Минздраве рассказали, когда появится цифровой Covid-сертификат об излечении : Українська правда 08:41
- В Украине вводят сертификаты о выздоровлении от COVID-19: кто и когда их получит : MY.UA 07:16
- В Украине вводят сертификаты о выздоровлении от COVID-19: кто и когда их получит : Власти.нет 07:16
- Цифровой сертификат для переболевших COVID-19 - когда появится и кто получит : Lenta.ua 07:08
- Не все выздоровевшие от COVID-19 украинцы смогут получить цифровой сертификат: почему и кого это касается : Днепр Час 05:30