Правительство изменило условия получения COVID-сертификата о выздоровлении (21)

Кстати+ 2021.11.05 09:55

пт, 11/05/2021 - 09:40 Со следующей недели невакцинированные украинцы, переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут получить цифровой COVID-сертификат о выздоровлении, который позволит в течение 90 дней без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в желтой и красной зонах карантина. Сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 с момента запуска нового сертификата и в