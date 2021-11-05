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Правительство изменило условия получения COVID-сертификата о выздоровлении (21)

Кстати+ 2021.11.05 09:55
пт, 11/05/2021 - 09:40 Со следующей недели невакцинированные украинцы, переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут получить цифровой COVID-сертификат о выздоровлении, который позволит в течение 90 дней без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в желтой и красной зонах карантина. Сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 с момента запуска нового сертификата и в
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ, СЕРТИФИКАТ, ВРАЧ, ДИАГНОЗ, МИНЗДРАВ, ГЕНЕРАЦИЯ, Карчевич, Украина
2021.11.05 (21)

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