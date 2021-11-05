Google изменит правила входа в аккаунт (12)

Нова Влада 2021.11.05 18:12

Нова Влада 05 ноября 2021 - 18:00 С 9 ноября Google автоматически будет изменять привычный способ входа в аккаунт пользователей, сообщает Gizmochina. Еще в мае этого года Google объявил, что введет двухэтапную проверку (двухфакторную аутентификацию) для всех пользователей до конца этого года, теперь объявлена окончательная дата этого нововведения. С 9 ноября и до конца этого года Google планирует перевести на новую процедуру 150 млн пользователей.

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