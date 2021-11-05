"Слугу" Третьякову выгнали из Рады на пять заседаний, на Геращенко не хватило голосов (41)

Gazeta.ua 2021.11.05 12:06

Галина Третьяоква возглавляет Комитет по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов. Фото: пресс-служба Верховной Рады Верховная Рада отстранила народную депутат от "Слуги народа" Галину Третьякову от участия в пяти пленарных заседаниях. За это в пятницу проголосовали 234 народных депутата. Проголосовали "За" фракция "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", группы "Доверие" и "Партия "За будущее".