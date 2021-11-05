"Слугу" Третьякову выгнали из Рады на пять заседаний, на Геращенко не хватило голосов (41)

2021.11.05 (41)2021.11.04 (29) →
- Депутаты отстранили Галину Третьякову от пяти заседаний ВР из-за скандального высказывания о Полякове : UAinfo 12:45
- Третьякову отстранили от пяти заседаний Рады : FaceNews 12:45
- Рада отказалась отстранить Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях : Судебно-юридическая газета 12:43
- Третьякову отстранили от заседаний Рады: в чем причина : FinOboz 12:40
- В "ответе" за Полякова: оскандалившуюся нардепа Третьякову отстранили от пяти заседаний Рады : Факти 12:35
- Нардепа Третьякову, которая "праздновала" смерть коллеги Полякова, отстранили от участия в пяти пленарных заседаниях Рады (Фото) : ASPInews 12:31
- 05.11.2021 в 12:27 "Слугу народа" Третьякову отстранили от участия в заседаниях Рады за слова о Полякове : InfoResist.org 12:30
- Галину Третьякову лишили голоса: "В сессионный зал - ни ногой" : Znaj.ua 12:17
- Рада не отстранила Геращенко за высказывание о "зеленых человечках" : Українські національні новини 12:17
- 05 ноября 2021, пятница, 11:47 Спустя месяц Рада все-таки отстранила Третьякову от 5 заседаний за слова о смерти Полякова : Українські Новини 12:15
- 12:01 05.11.2021 Рада лишила права участвовать в пяти пленарных заседаниях Третьякову, но отказалась лишать права Геращенко : Интерфакс-Україна 12:15
- Рада отстранила "слугу" Тетьякову от пяти заседаний из-за ее слов о смерти нардепа Полякова : Бабель 12:14
- Рада отстранила Третьякову от заседаний за слова о смерти Полякова : Новини Live 12:13
- Нардепы попытались вслед за Третьяковой прогнать Геращенко, но не смогли : Українська правда 12:11
- "Слугу" Третьякову выгнали из Рады на пять заседаний, на Геращенко не хватило голосов : Gazeta.ua 12:06
- Третьякову отстранили от 5 заседаний Верховной Рады : DsNews 12:04
- "Слугам" не хватило голосов, чтобы наказать Геращенко за слова двухлетней давности : DsNews 12:04
- "Слугу народа" Третьякову отстранили от участия в пяти заседаниях Верховной Рады за высказывания о смерти Полякова. ВИДЕО : Цензор.Нет 12:02
- Скандальную Третьякову отстранили от участия в заседаниях Верховной Рады : УНИАН 12:02
- Рада отказалась временно выгнать Геращенко из-за "зеленых человечков" : Сегодня.ua 12:01
- Рада отказалась отстранять Ирину Геращенко от пяти заседаний Рады из-за сравнения "слуг народа" с "зелеными человечками" : Новое Время 12:01
- Манипуляция по отстранению "слуги" Третьяковой и отчет министра энергетики - чем занимается Рада : 5 Канал 12:01
- Рада отказалась отстранять Геращенко от заседаний из-за того, что она в 2019 году назвала "слуг народа" "зелеными человечками" : 112.ua 12:00
- Третьякову отстранили от заседаний Рады через месяц после ее шокирующих слов о смерти Полякова : APnews.com.ua 12:00
- Депутаты отстранили Третьякову от пяти заседаний Рады, а Геращенко - нет : ZN,UA 11:48
- Рада наказала Третьякову за скандал с Поляковым: что решили : Сегодня.ua 11:46
- Третьякову отстранили от заседаний Рады: в чем причина : РБК-Україна 11:46
- Рада отстранила Тетьякову от пяти заседаний из-за скандального высказывания о смерти Полякова : Новое Время 11:46
- Третьякову выгнали из Рады на 5 заседаний : Українська правда 11:41
- Третьякову отстранили от пяти заседаний Рады из-за слов о гибели нардепа Полякова : ЛІГАБізнесІнформ 11:38
- 11:20 05.11.2021 Геращенко требует отстранить Арахамию от участия в пяти заседаний Рады : Интерфакс-Україна 11:30
- Рада рассмотрит вопросы о лишении Третьяковой и Геращенко права участия в пяти заседаниях : Версии.com 10:54
- Стефанчук открыл заседание Рады, в зале - 109 депутатов : Укринформ 10:32
- Стефанчук открыл заседание Рады, в зале - 109 депутатов : MY.UA 10:31
- Рада попытается отстранить Геращенко и Третьякову от заседаний: онлайн : ZN,UA 10:18
- Третьякова не соглашается, что ее отстранят от участия в заседаниях Рады, и жалуется на "политический буллинг" : RegioNews 10:12
- Сегодня Рада отстранит от работы двух депутатов - повестка дня : Вести.ua 09:46
- 05 ноября 2021, пятница, 09:18 Рада сегодня рассмотрит отстранение Третьяковой от заседаний за ее высказывания о смерти Полякова : Українські Новини 09:45
- Рада заслушает министра энергетики по отопительному сезону : Укринформ 09:32
- Рада попробует отстранить Третьякову и Геращенко от заседаний : ForUm 08:35
- Третьякова жалуется на буллинг из-за своего же высказывания о "враге Полякове" : 24 канал 00:30