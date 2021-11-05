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Сбой в работе общественного транспорта. В Киеве введено оперативное положение

Сбой в работе общественного транспорта. В Киеве введено оперативное положение (48)

44.ua 2021.11.05 10:05
В Киеве произошел сбой в работе троллейбусов и автобусов. Причина - скопление автомобильного транспорта, которого стало значительно больше после введения в Киеве с 1 ноября жестких ограничений.Об этом сообщаетпресс- служба "Киевпасстранса".Задерживается движение автобусов No 21, 73, 100, 101, 114 и троллейбусов No29, 30, 31, 47, 50, 50к по проспекту Маяковского - бульвар Перова - проспект Шухевича по причине скопления автотранспорта.
ШУХЕВИЧ, КИЕВ, ПЕРОВА, ТРАНСПОРТ, МАЯКОВСКИЙ, СБОЙ, Киев, Украина
2021.11.05 (48)

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