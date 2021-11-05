Сбой в работе общественного транспорта. В Киеве введено оперативное положение (48)

2021.11.05 (48)2021.11.04 (12) →
- В Киеве сбой в работе общественного транспорта, введено оперативное положение : Бджола 11:17
- Из-за сбоя общественного транспорта в Киеве введено оперативное положение : РепортерUA 11:12
- В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта : Bigmir)net Новости 11:10
- 05.11.2021 10:46 Задержки общественного транспорта: в Киеве произошел коллапс : MIGnews.com.ua 11:09
- Из-за наплыва авто в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта : УП: Економічна правда 11:04
- В Киеве сбой в работе общественного транспорта: введено оперативное положение (карта) : Сегодня.ua 11:01
- В Киеве из-за пробок "Киевпасстранс" объявил оперативное положение : ZN,UA 10:48
- В Киеве ввели оперативное положение из-за сбоя общественного транспорта : Вести.ua 10:46
- 05 ноября 2021, пятница, 10:20 В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта, введено оперативное положение : Українські Новини 10:45
- 05.11.2021 :: 10:05 В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта : Транспортный бизнес 10:45
- В Киеве сбой в работе общественного транспорта. Введено оперативное положение : ПрессОрг24 10:44
- В Киеве - масштабный сбой в работе общественного транспорта: водители вызывают полицию (карта) : Телеграф.com.ua 10:44
- В Киеве пробки и сбой в работе общественного транспорта : Хвиля 10:37
- В работе общественного транспорта Киева произошел сбой : Gazeta.ua 10:36
- В Киеве ввели оперативное положение из-за сбоя общественного транспорта : From-UA.com 10:36
- В Киеве - серьезный сбой в работе общественного транспорта : DsNews 10:34
- В Киеве из-за сбоя задерживаются автобусы и троллейбусы: введено оперативное положение : УНИАН 10:32
- В Киеве произошла задержка движения автобусов и троллейбусов: список маршрутов : ТСН.ua 10:32
- В Киеве произошел масштабный сбой в работе транспорта: введено оперативное положение : APnews.com.ua 10:30
- В Киеве сбой в работе общественного транспорта. Введено оперативное положение : DailyUA 10:25
- В Киеве масштабный сбой работы общественного транспорта: подробности : Новини Live 10:13
- В Киеве общественный транспорт движется с задержкой: почему : Парламент.UA 10:11
- Из-за наплыва авто в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта : Українська правда 10:11
- Масштабный сбой в Киеве, введено оперативное положение: что с транспортом : Politeka 10:11
- Сбой в работе общественного транспорта: в Киеве ввели оперативное положение : Аргументы и Факты Украина 10:09
- Сбой в работе общественного транспорта произошел в Киеве утром в пятницу : 7Днів.info 10:07
- Сбой в работе общественного транспорта. В Киеве введено оперативное положение : 44.ua 10:05
- В работе общественного транспорта Киева произошел сбой: образовались пробки : Еспресо TV 10:04
- В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Введено оперативное положение, - "Киевпастранс" : Цензор.Нет 10:02
- В Киеве произошел сбой в работе транспорта - где сложно проехать : Укринформ 10:02
- В Киеве введено оперативное положение из-за сбоя в работе общественного транспорта : UA.news 09:50
- В Киеве сбой в работе общественного транспорта. Введено оперативное положение : Українські національні новини 09:47
- В Киеве остановился общественный транспорт: введено оперативное положение : Завтра.UA 09:47
- В Киеве сбой в работе общественного транспорта : Судебно-юридическая газета 09:43
- В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта : Слово і Діло 09:43
- Ноябрь, 05 в 9:20 В Киеве произошел масштабный сбой в работе общественного транспорта : ICTV Факти 09:37
- В Киеве сбой в работе общественного транспорта, введено оперативное положение - что это значит : 5 Канал 09:31
- В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта, столицу сковали пробки : 112.ua 09:30
- В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта, ввели оперативное положение : Перший Незалежний 09:20
- В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта: введено оперативное положение, ряд улиц сковали пробки : Новое Время 09:16
- Утром в пятницу в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Введено оперативное положение : Страна.ua 09:16
- Киев сковал транспортный коллапс: введено оперативное положение : MY.UA 09:16
- В Киеве ведено движение общественного транспорта без соблюдения расписания - из-за сбоя : RegioNews 09:12
- 09:04 05/11/2021 В Киеве произошел собой в работе общественного транспорта, образовались пробки (ФОТО) : ГолосUA 09:06
- Киев сковал транспортный коллапс: введено оперативное положение : Главред 09:06