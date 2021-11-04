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Создает угрозу национальной безопасности: юмориста Галкина внесли в "черный список"

Создает угрозу национальной безопасности: юмориста Галкина внесли в "черный список" (1)

Вести-UA 2021.11.04 18:55
В этом перечне находится 259 человек Илькив Северин, Вести-UA.net Сегодня, 18:39 / Автор: Страна Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло Максима Галкина, российского юмориста и супруга Аллы Пугачевой, в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства. После внесения Галкина в список в этом перечне находится 259 человек.
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2021.11.05 (1)

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