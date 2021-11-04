Создает угрозу национальной безопасности: юмориста Галкина внесли в "черный список" (1)

Вести-UA 2021.11.04 18:55
В этом перечне находится 259 человек
Илькив Северин, Вести-UA.net
Сегодня, 18:39 / Автор: Страна
Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению
СБУ внесло Максима Галкина, российского юмориста и супруга Аллы Пугачевой,
в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
После внесения Галкина в список в этом перечне находится 259 человек.
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